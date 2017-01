Game Developers Choice Awards: Die Nominierten stehen fest

Die Award-Season macht auch vor Jahresgrenzen nicht Halt – Nachdem Valve die Community über die besten Spiele der vergangenen 12 Monate hat abstimmen lassen, sind nun die Entwickler selbst an der Reihe, die Perlen aus 2016 zu küren. Die gesamte Prominenz der Gaming-Industrie wird während der Game Developers Conference Im März in San Francisco anwesend sein und die Gewinner bestimmen. Die Nominierten in den zehn primären Kategorien der GDC-Awards stehen nun fest und wir haben sie für euch einmal aufgelistet.

GDC Awards: Die Entwickler haben die Qual der Wahl

Die Game Developers Choice Awards werden nunmehr zum mittlerweile 17. Mal verliehen und die Welt ist gespannt, ob sich in diesem Jahr eher die Indie-Titel oder Blockbuster im Voting durchsetzen können.

Die Preisverliehung findet auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Game Developers Conference statt, die am 1. Marz im Moscone Center der kalifornischen Großstadt mit der schicken roten Brücke abgehalten wird. Die Veranstaltung wird in Kombination mit den Independent Games Festival Awards ausgetragen und wie im Vorjahr von der Entwickler-Legende Tim Schafer moderiert, unter anderem Bekannt für Adventure-Klassiker wie Day of the Tentacle oder Grim Fandango.

Wer das Event live miterleben möchte, kann auf dem offiziellen Twitch-Channel der GDC ab 09:30 Uhr MEZ dabei sein und sehen wie das persönliche Lieblingsspiel des letzten Jahrs bei den Entwicklern ankommt.

Ganz weit vorn in den Nominierungen ist Inside, der Indie-Puzzler von den Limbo-Machern bei Playdead. Stolze sechs Nominierungen konnte der düstere Platformer einheimsen und wir sind gespannt, ob der Überraschungshit den ein oder anderen Preis einheimsen kann.

Blizzard hat natürlich auch in 2016 wieder einen Blockbuster-Titel auf den Markt gebracht. Overwatch bringt es auf satte fünf Nominierungen und folgt Inside damit auf dem Fuße.

Doch die blühende Zeit der kleinen Indie-Titel scheint weiter fortzubestehen. Ebenfalls eine Hand voll Nominierungen konnte sich Firewatch, das atmosphärische Adventure von Campo Santo, sichern.

Das Feld der Favoriten für das Spiel des Jahres wird mit dem neuesten Teil der Uncharted Reihe Uncharted 4: A Thief’s End komplettiert, das immerhin noch in 4 Kategorien nominiert ist. Wir platzen beinahe vor Neugierde, welcher Titel schlussendlich das Rennen macht.

Die Nominierten im Überblick:

Best Audio

Battlefield 1

Thumper

DOOM

Inside

Overwatch

Best Debut

Heart Machine (Hyper Light Drifter)

Campo Santo (Firewatch)

Concerned Ape (Stardew Valley)

Drool (Thumper)

Night School Studio (Oxenfree)

Best Design

Overwatch

Dishonored 2

The Witness

Inside

DOOM

Best Mobile/Handheld Game

Super Mario Run

Clash Royale

Pokèmon GO

Reigns

Pokemon Sun/Moon

Innovation Awards

The Witness

Inside

No Man’s Sky

Firewatch

Pokémon GO

Best Narrative

The Last Guardian

Oxenfree

Uncharted 4: A Thief’s End

Inside

Firewatch

Best Technology

Battlefield 1

No Man’s Sky

Overwatch

DOOM

Uncharted 4: A Thief’s End

Best Visual Art

Firewatch

The Last Guardian

Overwatch

Uncharted 4: A Thief’s End

Inside

Best VR/AR Game

Rez Infinite

Superhot VR

Job Simulator

Pokémon GO

Fantastic Contraption

Game of the Year

Uncharted 4: A Thief’s End

Overwatch

Inside

Dishonored 2

Firewatch

Neben diesen zehn primären Kategorien werden jedes Jahr zusätzlich drei Einzelpersonen mit Spezial-Auszeichnungen versehen. So wird ein Gaming-Pionier gesucht, ein Gaming-Botschafter festgelegt und schlussendlich erhält eine Legende der Branche den Award für das Lebenswerk wie es mittlerweile bei vielen Award-Shows üblich ist.

Wer sich über die Awards selbst oder die alljährliche Game Developers Conference informieren will, checkt abschließend die offizielle Seite.