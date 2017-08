Telltale arbeiten intensiv an Fortsetzungen zu „The Walking Dead“, „The Wolf Among Us“ und „Batman“. Allerdings wurde die Entwicklung der zweiten Staffel zu „Game of Thrones“ erst einmal pausiert.

Pause von Game of Thrones bedeutet keineswegs Ende

Ende 2015 hatte Telltale noch bestätigt, dass sich eine weitere Staffel von Game of Thrones: A Telltale Series in Entwicklung befindet. Fans des Spiels müssen sich nun aber weiter gedulden. Im Fokus stünden gerade eben mehr The Walking Dead und The Wolf Among Us. Außerdem möchte man bei Telltale abwarten, wie die TV-Serie verlaufen und enden wird. Dementsprechend soll nach Ende der achten Staffel entschieden werden, inwiefern man das Spiel fortsetzen will.

Die Adventures von Telltale finden unter den Spielern sehr großen Anklang. Man darf also gespannt sein, was uns wann aus dem Hause Telltale präsentiert wird.