Game Top’s: Lieblinge der Redaktion 2016

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende und im Rückblick war es vollgepackt mit Topsellern und proppevoll mit Releases. Egal ob Ubisoft oder Naughty Dog, von Online-Shooter bis Fantasy-RPG war alles dabei. Bekanntlich sind Geschmäcker verschieden und sowohl jung als auch jung-geblieben, jeder hat sein persönliches Spielehighlight des Jahres. Natürlich wollen wir euch unsere persönlichen Top-Spiele nicht vorenthalten und haben unter diesen Zeilen unsere „Lieblinge der Redaktion“ von 2016 zusammengetragen.

Jessica: Dead by Daylight

Ja, Dead by Daylight ist sicherlich nicht das bekannteste Spiel des vergangenen Jahres, jedoch konnte es mich in seinen Bann ziehen. Zu Anfang war ich eher skeptisch, denn ein Multiplayer im klischeehaften Horrorszenario kann es doch nicht weit bringen – oder? Man möchte meinen, man habe sich an all diesen „Der mit der Hütte im Wald“-Filmen satt gesehen – Was soll ein Spiel daraus groß machen? Doch auch „Until Dawn“ hat mich trotz der klischeebehafteten Spielumgebung mitgerissen und als Fan des „Horror“-Genres kam ich nicht drum herum, auch Dead by Daylight zu testen.

Ich war seit dem ersten Spiel gefesselt und umso länger ich mit meinen Gefährten ums Überleben kämpfte, umso mehr wurde dieses Spiel zu meinem Hit des Jahres. Das Spielprinzip ist so unglaublich einfach und dank des Multiplayers so abwechslungsreich. Wer wollte nicht schon einmal à la Michael Myers durch ein Haus streifen und alles opfern und töten, was sich bewegt. Insgeheim träumt doch jeder einmal davon, der Hauptdarsteller eines Horrorfilms zu sein. Und der Überlebenswille ist so stark, dass er selbst die unterschiedlichsten Spieler zusammenschweißt. Zudem wird das Spiel immer weiter mit zusätzlichem Content gefüttert und so werden kontinuierlich Killer und Überlebende, welche alle verschiedene Fähigkeiten haben, hinzugefügt. Außerdem helfen euch freischaltbare Perks sowohl als „Killer“ als auch als „Überlebender“. Strategie, Horror-Action, Teamwork und Gemetzel – mein Spiel des Jahres!

Jacqueline – Stardew Valley:

Stardew Valley ist mein Spiel des Jahres, weil es mich an mein Lieblingsspiel erinnert, als ich klein war. Das Prinzip mit der eigenen Farm und das langsame Aufbauen dieser macht einfach besonders viel Spaß und Laune. Auch die Grafik ist für mich ein Highlight. Die Pixelgrafik erinnert mich an frühere Spiele und weckt in mir ein nostalgisches Gefühl, welches für mich unverwechselbar ist. Um das noch zu unterstreichen, besitzt dieses Spiel kein wirkliches Ende, denn deine Farm kannst du solange behalten wie du möchtest.

Neben dem Anbauen und dem Farmen in der Mine, welche auch Kämpfe beinhaltet, finde ich das Quest-System nebenbei eine gute Abwechslung. Ich mag Spiele, die besonders zeitintensiv sind und dieser Vertreter der Zunft zieht einen Regelrecht in seinen Bann. Daher spiele ich meistens mehrere Stunden. Es ist ein tolles Indie-Spiel, welches auch für zwischendrin geschaffen ist.

Eine weitere Besonderheit finde ich, ist, dass man sich einen Partner für Leben suchen kann – natürlich nur im Spiel. Um dies zu erreichen braucht man Geduld und auch ein wenig Erinnerungsvermögen, damit man sich den ausgewählten Partner zu Eigen machen kann. Ich bin von dem Spiel sehr begeistert, denn es weckt in mir Erinnerungen, aber dennoch ist durch die ganze Gestaltung und das Prinzip ein Spiel entstanden, wo ich gerne meine Zeit investiere.

Marco: Uncharted 4: A Thiefs End

Mein Spiel des Jahres ist ohne Wenn und Aber Uncharted 4. Hierfür gibt es gleich zwei Gründe. Zu einem zeigt Naughy Dog mit dem vierten Teil der Serie sehr eindrucksvoll, was in Heimkonsolen wirklich steckt. Und zum anderen hat mich der Titel am meisten in diesem Jahr emotional berührt. Warum? Weil eine Reise zu Ende gegangen ist, die mich jetzt schon seit Beginn der PlayStation 3 begleitet – Was jetzt immerhin schon fast 10 Jahre her ist. Ohne, dass ich es bis dato wirklich bemerkt hatte, entstand schon so etwas wie eine freundschaftliche Verbindung. Wie sehr man sich an Dinge gewöhnt, merkt man meist erst am Ende und genau so ging es mir beim Abspann von Uncharted 4.

Doch die Erinnerungen bleiben und so werde ich bestimmt noch länger daran zurückdenken wie es war, Nathan Drake‘s Zuhause erkunden und sogar seine Tochter kennenlernen zu dürfen. Und falls ich es mal vergessen sollte, reicht ja ein einfacher Gang zur Konsole. Gekrönt wurde das Meisterwerk noch von einem actionreichen Ritt durch die schönsten Schauorte, die man sich für ein Videospiel nur denken kann. Von einem Gefängnisausbruch in Panama, zerklüfteten schottischen Highlands bis hin zu einem riesigen Piratenschiff. Mehr kann man sich einfach nur von einem spielbaren Indiana Jones-Abenteuer und dem Ende einer langen Reise nicht wünschen!

Daniel: Dishonored 2

„Für uns Gamer war das Jahr 2016 wirklich ein sehr besonderes, welches durch eine Vielzahl hochkarätiger Spiele zu bestechen wusste. So durften wir nicht nur ein neues Abenteuer von Nathan Drake im atemberaubenden Uncharted 4 erleben und auf den Schlachtfeldern des ersten Weltkriegs in Battlefield 1 kämpfen, auch konnten wir unter anderen das beispiellose Gameplay in Doom genießen und in Overwatch packende Mehrspieler-Gefechte austragen. Aber so gut und zahlreich die Spiele in diesem Jahr auch waren, so fiel insbesondere auf, dass keines sich von der Masse so richtig abheben konnte wie es in der Vergangenheit beispielsweise Spiele wie The Witcher 3, Bioshock und Skyrim taten. Diese meine Meinung änderte sich jedoch schlagartig durch ein Spiel, das zum Jahresende veröffentlicht wurde und alle anderen in den Schatten stellt.

Hier spreche ich natürlich über das neueste Machwerk der Arkane Studios: Dishonored 2. Auch wenn der Titel zum Release wieder diverse technische Probleme besaß, so ist es dem Studio dennoch gelungen eine durch und durch runde und spannende Fortsetzung des ersten Ablegers zu erschaffen, die in allen Facetten zu beeindrucken weiß. Hier wird uns ein wirklich außergewöhnliches Spielerlebnis offenbart, welches sich nicht nur in der Authentizität der Welt und den Fähigkeiten der Charaktere verdient macht. Auch besticht das Game mit den spielerischen Herangehensweisen der zahlreichen Missionen, dem außergewöhnlich komplexen Leveldesign, aber allem vorweg in den abwechslungsreichen Spielmechaniken selbst, die den Nutzer immer wieder vor neue Herausforderungen setzen. Für mich ist Dishonored 2 daher ohne Frage das Spiel des Jahres und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Spieldurchlauf!“

Manuel: Inside

Mein persönliches Highlight in diesem Jahr war das Action-Adventure Inside. Im Spiel steuert ihr einen kleinen Jungen durch eine dystopische Welt und stellt euch cleveren Rätseln und Geschicklichkeits-Einlagen. Wem das Ganze bekannt vorkommt, kennt vielleicht auch das 2010 erschienene Limbo, welches ebenfalls von dem dänischen Entwicklerstudio PlayDead entwickelt wurde.

Die düstere und bedrückende Atmosphäre von Inside zieht euch von der ersten Minute an in seinen Bann. Selbst ohne Worte schafft es das Spiel, eine packende Geschichte zu erzählen, auch wenn man nicht so recht weiß, worauf diese eigentlich hinausläuft. Aber gerade das macht auch die Faszination des Spiels aus. Man will einfach erfahren, was in dieser interessanten Welt vor sich geht. Im Internet lassen sich deshalb auch zahlreiche Theorien über die Bedeutung des Spiels finden.

Inside sollte auf jeden Fall mit Kopfhörern gespielt werden, da durch die erstklassige Musik im Spiel die bedrückende Stimmung hervorragend rübergebracht wird und für jede Menge Stimmung sorgt. Fun Fact: Sämtliche Musik im Spiel wurde mit Hilfe eines echten menschlichen Schädels komponiert. Derzeit ist Inside auf Steam für gerade einmal 13,99€ erhältlich. Zu diesem Preis solltet Ihr euch dieses kleine Juwel, trotz der recht geringen Spielzeit von 5 Stunden auf keinen Fall entgehen lassen!

Christian: Darkest Dungeon

Mein spielerisches Highlight des vergangenen Jahres war ohne Frage der Dungeon-Crawler Darkest Dungeon. Ja, ich gebe es zu: Ich bin ein Masochist. Schon immer habe ich fordernde Spiele geliebt, die mir den letzten Fetzen des Nervenkostüms ins Nirvana blasen, meinen Skills alles abverlangen und mich am Ende der Session entweder himmeljoch jauchzend oder zu Tode betrübt vor dem Bildschirm zurücklassen.

Darkest Dungeon ist solch ein Spiel: Schwer, unzugänglich und mehr als nur selten so richtig unfair. Die Entwickler von Red Hook Studios haben eine Spielerfahrung geschaffen, die viele Stunden braucht, um so richtig Freude zu bereiten. Die Story ist banal und kann deshalb getrost übergangen werden – irgendwas mit einem dubiosen Onkel, der euch eine alte Siedlung vererbt, die ihr Stück für Stück erkundet, bis in das tiefste, namensgebende Verlies.

Das Herzstück des fiesen Dungeon-Crawlers ist natürlich die taktische Tiefe, die euch Darkest Dungeon offenbart. Ihr verwaltet eine Gruppe aus Helden, die alle mit eigenen Fähigkeiten und Stärken ausgestattet sind. Ihr levelt die Truppe Stück für Stück auf, lern die Charaktere kennen und lieben, bis ihr sterbt – und das werdet ihr unter Garantie.

Je weiter ihr in den rundenbasierten Stages voranschreitet und Gold, Portraits und nützliche Items sammelt desto mehr Mitglieder eures Teams werden von der lovecraftesquen Spielwelt verschlungen und ihr müsst euch von geliebten Mitstreitern verabschieden, um im Anschluss nutzlose No-Names zu rekrutieren, kurz: Das Spiel treibt euch mit seinem zufallsgenerierten Treffersystem im Stil eines Pen&Paper in den Wahsinn.

Das Gameplay mit seinen zahllosen Facetten, die in einem Highlight-Text kaum erfasst werden können, lädt dazu ein, Stunden im spieleigenen Wiki zu verbringen und abstruse Taktiken zu entwerfen und bietet damit eine für einen Indie-Titel unfassbare Langzeitmotivation.

Wer masochistische Züge besitzt und heiß auf Darkest Dungeon ist, kann es sich für momentan schlappe 11,49€ über Steam sichern.