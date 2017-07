Gamescom 2017: Die Tickets werden knapp

PS4 Pro nur heute für 346€ abgreifen!

Wer also auf ein Schnäppchen gewartet hat und sich eine Pro zulegen will, hat heute die perfekte Gelegenheit dazu und sollte am besten direkt zuschlagen. Da die PS4 Pro die Performance der Spiele deutlich erhöht, ist besonders den Nutzern eines 4K fähigem Gerät und den VR Nutzern die Pro sehr ans Herz zu legen. Jedoch profitieren auch alle anderen PS4 Spieler von der Pro. Warum? Das lest ihr in einem unseren anderen Artikel. Nur heute kann man die PS4 Pro für nur 364€, inkl. Versa