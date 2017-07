Gamescom 2017: Gewinnt 3 x 2 Tagestickets mit Dr Pepper

Let’s get ready to rumble: Gamerfans aufgepasst, wir verlosen zusammen mit Dr Pepper Tickets für euch und euren besten Kumpel für die gamescom 2017 in Köln. Drei Tage lang, von Donnerstag bis Samstag zockt ihr von morgens bis abends die neuesten Games, holt euch Autogramme von euren Lieblings-Gamern und chillt zwischendurch eine Runde am gamescom beach. Einst ist klar: Danach wisst ihr, was die Gamer-Szene momentan wirklich aufmischt.

The bigger the pepper

Nach der E3 ist vor der gamescom. Auch in Köln werden sich die größten Publisher und Entwickler der Gaming-Szene wieder die Ehre geben und uns ihre neuesten Meisterwerke vorstellen. Und wenn ihr bis jetzt noch keine Karten habt, dann wird es langsam höchste Zeit. Wir bieten euch zusammen mit Dr Pepper die Möglichkeit, bei uns drei Tagestickets (jeweils eins für Donnerstag, für Freitag und für Samstag) für zwei Personen für die Messe zu gewinnen. Aber das ist noch nicht alles.

In den drei Tagen könnt ihr jede Menge erleben, braucht aber auch eine große Portion Durchhaltevermögen. Und dafür einen einzigartigen Soft-Drink. Dr Pepper legt zusätzlich noch einen kompletten Tray mit 24 Dosen Dr Pepper oben drauf. Die Mixtur aus 23 Aromen, Koffein und BAM! macht Dr Pepper so einzigartig und unverwechselbar. Der Taste ist echte Geschmackssache – schon seit 1885. Also genau der richtige Kick für einen Gaming-Marathon. Haut rein, legt los und habt eine unvergessliche Zeit auf der gamescom mit Dr Pepper. Mehr Informationen zu Dr Pepper findet ihr unter www.drpepper.de

Was gibt es zu gewinnen:

1 X 3 Tagesticket-Gutscheine für zwei Personen die gamescom 2017 plus 24 Dosen Dr Pepper für den glücklichen Gewinner

Wie könnt ihr mitmachen und gewinnen?

Um zu gewinnen, müsst ihr uns lediglich eine einfache Frage beantworten:

Wer eröffnet in diesem Jahr die gamescom?

Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Antwort, euren vollständigen Namen und eurer Adresse an win@ingame.de mit dem Betreff: gamescom2017.

Teilnahmebedingungen: Der Einsendeschluss ist der 15.07.2017 23:59 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet, die außerdem vom Teilnehmer selbst erstellt worden sein muss. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.