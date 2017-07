Gamescom: Die Pläne von Electronic Arts

EA hat Neues zu Klassikern bereitstehen.

Bereits letzte Woche hat Microsoft hat uns ihre Pläne für die bevorstehende Gamescom mitgeteilt. Nun ist Electronic Arts an Reihe. Der gigantische Konzern wird mit einer Live-Show in eins der größten Spiele-Events starten. Diese betitelt man nicht etwa als Pressekonferenz aber es kommt dem ganzen schon sehr nahe.

Bei der Live-Show können wir eine Menge von EA erwarten. Den Laut der Firma stehen einige Überraschungen bevor. die Electronic Arts mit uns teilen möchte. Die Show wird wird 18:30 Uhr nach deutscher Zeitrechnung beginnen und uns neue Gameplay-Ausschnitte, Live-Matches und mehr bieten. Einschalten lohnt sich jedenfalls. Ab dem 22- -26.August 2017 werden die Spieler auf der Messe die Möglichkeit haben auf über 400 Spielstationen einiges auch selbst auszuprobieren. Im Fokus stehen der Präsentationen stehen dabei Star Wars Battlefront II, Need for Speed Payback, Fifa 18 und Battelfield 1: In the Name of Tsar. Wir können uns also auf jede Menge neuen Input freuen.

Was uns Electronic Arts noch so bietet

Wer denn schon ein Gamescom-Ticket besitzt kann sich auch noch auf weiteres freuen. So plant die Weltbekannte Marke noch weiteres:

Live-Unterhaltung . Auf der zentralen Bühne wird während der gesamten Veranstaltung beste Unterhaltung geboten – mit intensiven Gameplay-Einblicken, Interviews mit Produzenten, Wettbewerben und vielem mehr.

. Auf der zentralen Bühne wird während der gesamten Veranstaltung beste Unterhaltung geboten – mit intensiven Gameplay-Einblicken, Interviews mit Produzenten, Wettbewerben und vielem mehr. Game Changers. Einige der bekanntesten Content Creators und Influencer aus aller Welt werden direkt von der EA Business Lounge aus Inhalte produzieren, Gameplay-Videos einfangen, Geschichten erzählen und euch das alles direkt vom Messegelände nach Hause streamen – mit Inhalten zu Star Wars Battlefront II, Need for Speed Payback, Battlefield 1, Die Sims 4, Die Sims Mobile, FIFA Mobile und mehr.

