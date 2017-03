Gaming-Notebook: Lohnt sich der Kauf?

Es gibt ständig neue Entwicklungen bei der Hardware für Gamer. In den vergangenen Jahren kamen immer bessere Gaming-Notebooks auf den Markt. Sie haben sich zu einer guten Alternative zum Desktop-PC gemausert. Während einige auf bestimmte Hersteller schwören, kommt es aber vor allem auf das jeweilige Modell an, ob sich das Notebook für einen lohnt oder nicht.

Jeder Hersteller bietet gute Gaming-Notebooks

Die Liste für moderne Gaming-Notebooks ist lang. Schaut man sich etwa hier um, tauchen die immer gleichen Namen auf: Dell (Alienware), MSI, Lenovo, Asus, HP, Acer. Die meisten Marken haben ihren guten Ruf bereits im Bereich der Gaming-Tower manifestiert. Auch die Notebooks haben viel zu bieten. Allerdings kommt es ganz darauf an, was für ein Gamer man ist. Hersteller HP beispielsweise punktet mit der HP-Omen-Serie. Neben Intel-Core-i7-Prozessoren, 4K-UHD-Displays und starken Nvidia-Geforce-GTX-Grafikkarten baut man ein komplettes Portfolio an Zubehör dafür auf. Für Casual Gamer ist das der perfekte Einstieg.

Waschechte Zocker hingegen greifen eher zu einem Acer-, Asus- oder MSI-Gerät, denn hier erhält man mehr Leistung. MSI hat mit Modellen wie dem Dominator Pro vor allem Geräte auf dem Markt, die kompakter und leichter sind. Für Leute, die viel unterwegs sind, bieten sich hier zahlreiche Modelle an. Dell wiederum ist eine der Top-Marken auf dem Markt. Tochterfirma Alienware hat sich unter Gamern bewährt, zählt aber zu den teuersten von allen. Lenovo hingegen bietet vor allem in der geringeren Preisklasse sehr solide Notebooks an. Modelle wie das Y50-70 befinden sich in der Bestenliste der Gaming-Notebooks 2017.



Die Top 5 der besten Gaming-Notebooks in 2017

Welche Vor- und Nachteile haben Gaming-Notebooks gegenüber Desktop-PCs?

Beide Komponenten haben Vor- und Nachteile. Im Allgemeinen eignen sich Desktops besser zum Gaming. Aber auch hier kommt es auf den User und seine Bedürfnisse an. Denn einer der größten Vorteile des Notebooks: Es ist kleiner, mobil und bietet dadurch viel mehr Flexibilität. Wer wenig Platz zu Hause hat oder öfter an anderen Orten zocken will, ist mit einem Gaming-Notebook sehr gut beraten. In Sachen Leistung und Performance stehen sich beide Komponenten recht gleichwertig gegenüber. Es ist erstaunlich, wie viel gute Technik bezüglich Grafik und CPU in ein kleines Notebook passt. Mobilität und Flexibilität haben allerdings auch ihren Preis. In der Regel sind die mobilen Kleingeräte um 30 bis 50 Prozent teurer als ihre Tower-Geschwister. Dafür sind sie aber sparsamer im Verbrauch. Das liegt nicht allein am Akkubetrieb. Denn wer ordentliche Games zocken will, kommt selbst mit der besten Akkuleistung momentan noch nicht sehr weit. Aber die Geräte selbst verbrauchen viel weniger als ein Tower mit Bildschirm und allem, was dazugehört.

Ein weiterer Vorteil: der geringere Platzverbrauch. Gaming-Desktops benötigen viel, viel Platz. Ein Notebook hingegen kommt mit einem normalen Tisch aus. Zugegeben: Gaming-Notebooks sind im Verhältnis zu anderen Notebooks größer und schwerer. Aber sie lassen sich dennoch viel besser verstauen als ein Tower samt Zubehör. Einer der größten Nachteile des Gaming-Notebooks ist die Kühlung. Wer viel zockt, braucht ein Gerät, das Hitze standhält. Laptops neigen dazu, Abwärme mit reiner Luftkühlung abzuführen, und das auf engstem Raum. Damit der Kühler seinen Dienst erfolgreich tut, muss er meist sehr heftig und dementsprechend laut arbeiten. Wer geräuschempfindlich ist, hat hierbei weniger Spaß. Interessant ist aber die Entwicklung zu andockbaren Kühlstationen, die eine erste Lösung dieses Problems sein könnten. Ebenfalls wichtig zu wissen: Notebooks lassen sich meistens nicht um neue Komponenten erweitern. Grafik und CPU sind fest verbaut und können notfalls nur durch einen Fachmann gewechselt werden.

Noch einmal im Überblick:

Vorteile

Mehr Mobilität und Flexibilität

Gute Grafik und Performance

Benötigt weniger Platz

Geringerer Energieverbrauch

Nachteile

Kann nicht aufgerüstet werden

Schlechtere Kühlung

Teurer als Tower

Bildrechte: Flickr harder better stronger faster Robert Couse-Baker CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten