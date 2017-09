Gearbox: Neues Borderlands im Anmarsch?

Das „eine Ding“

Möglicherweise arbeitet Gearbox schon seit geraumer Zeit an einem weiteren Borderlands-Ableger. Alle informationen deuten darauf hin. Welche das sind erzählen wir euch jetzt.

Bei Gearbox läuft ein „neues“ Projekt welches uns Außenstehenden nur als das „eine Ding“ präsentiert wird. Dieses soll momentan wohl über 90% des gesamten Teams beanspruchen. Der Gearbox-Boss, Randy Pitchford, nahm allerdings das Wort Borderlands 3 nicht in den Mund. Fans der Reihe sollten allerdings trotzdem mal aufhorchen. Pitchford erzählte erst kürzlich ein wenig über Borderlands und seine persönliche Meinung darüber.

Die Vermutung sind berechtigt

Demnach sei ihm der grafische Stil der Borderlands-Spiele bisher irgendwie nicht so angenehm. Darüber sollte man Wissen das diese Reihe ursprünglich mit einer ganzen Linie mehr Realismus produziert werden sollte. Das ganze Konzept hat sich aber überworfen da ein realer Stil im Widerspruch zum unvergleichlichen Humor der Borderlands Reihe gestanden hätte. Man konzentrierte sich daher auf den Cel-Shading Look. Bei Fans geliebt, stößt er bei den meisten jedoch eher auf Abneigung. Wie auch eben bei Randy Pitchford. Demnach wissen wir jetzt nicht genau was uns bei einem Neuen-Ableger erwarten wird. Allerdings vermuten wir stark das dieser definitiv anders wird. Was noch weiter die Annahme bestärkt sind die erst vor einiger Zeit gezeigten Bilder einer Tech-Demo. Die gezeigten Szenen erinnern stark an ein Borderlands.

Durch solch Detaillierte Aussagen und auch das in Gesprächen aufgekommene „Projekt“ macht, zumindest die Annahme wahrscheinlich, dass wir schon bald ein neues Borderlands in den Händen halten dürften. Freut ihr euch schon auf ein neues Borderlands oder habt ihr der Reihe schon abgeschworen? Lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen.