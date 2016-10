Gears of War 4: Die Tests in der Übersicht

Was ist flach aber macht trotzdem jede Menge Spaß? Richtig – Gears of War 4. Auch der vierte Teil der Reihe schlägt in die gleiche Kerbe wie die Vorgänger und bietet jede Menge Action mit einer leicht verträglichen Geschichte. Da das weltweite Embargo für Tests von Gears of War nun mittlerweile gelüftet präsentieren wir euch hier einen kleinen Wertungsspiegel.

Auch Gears of War 4 schneidet in den Test gut ab

Die Gears of War-Serie gilt seit jeher als Zugpferd für Microsofts-Spielekonsole. Kein Wunder also das die Erwartungen an den ersten Ableger auf der Xbox One entsprechend hoch waren. Entsprechend gespannt waren natürlich auch wir als die finale Version bei uns in der Redaktion eintraf. Zum Glück wurde unser Tester Daniel dabei nicht enttäuschst. Seine Meinung findet ihr in unserem Gears of War 4 Test.

So wagt Gears of War 4 zwar einen kleinen Neustart der Serie , durch eine neue Geschichte und samt frischer Charaktere, vergisst dabei jedoch zu keiner Zeit seine Wurzeln. Heißt im Klartext ein leicht verdauliches Szenario mit jeder Menge brachialer Action.

Tester sind sich einig

Doch nicht nur wir sehen das so, denn schaut ihr auf die Wertungen anderer Redaktionen so fällt das Urteil doch recht eindeutig aus. So vergeben unsere recht strengen Kollegen von Polygon beispielsweise eine 9.0 und sagen das Gears of War 4 wohl eins der besten Action-Spiele 2016 ist. Ein bisschen kritischer sehen das hingegen die Jungs und Mädel uns Gamespot mit einer sieben von zehn. Dabei sehen sie vor allem die seichte Erzählung und dessen Pacing als größten Negativpunkt an. Somit landet Gears of War 4 derzeit bei Metacritics beim einem Schnitt von 85. Hier mal einige mal viele der Wertungen im Überlick.

Polygon – 9

Game Informer – 9.25

PC Games N – 9

IGN – 9.2

News Ledge – 9

Destructoid – 8

Game Reactor – 8

Lazy Gamer – 8

Leadergamer – 8

iDigital Times – 4/5

Venture Beat – 87/100

US Gamer – 4/5

Metro – 8

Techno Buffalo – Buy

GameSpot – 7

Financial Post – 7

PC World – 3.5/5

The Mirror – 3/5

Doch was sagt ihr? Hat euch unser Gears of War 4 Test gefallen? Habt ihr das Spiel vorbestellt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.