gears-of-war-4-multiplayer-crossplay-event-am-kommenden-wochenende_

Die Philosophie hält eine Menge wichtige Grundfragen für uns bereit. Was kann ich wissen? Was ist der Mensch? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die mit Abstand wichtigste Grundfrage, was moderne Philosophie angeht, und die wir uns täglich stellen sollten, ist jedoch ohne Zweifel die folgende: PC oder Konsole? Am kommenden Wochenende wird dieser Frage ein weiteres Mal auf den Grund gegangen – und zwar blutig. Microsoft lässt PC-Spieler vom 2. Dezember bis zum 5. Dezember gegen Xbox One-Spieler antreten und das in der langjährigen Streitdisziplin der beiden Parteien: Einem Shooter. The Coalition versucht anhand von Gears of War 4 herauszufinden, ob CrossPlay im Multiplayer überhaupt funktionieren kann oder, wie viele meinen, zum Scheitern verurteilt ist.

Crossplay – Die Zukunft des Multiplayers?

Der Zweck dieses Crossplay-Events ist natürlich nicht nur der, zu entscheiden, ob PC- oder Xbox One-Spieler die besseren Shooter-Skills zu bieten haben, sondern primär, Gears of War 4 als Präzedenzfall zu nehmen, um plattformübergreifende Mehrspieler-Partien langfristig weiterzuentwickeln und in Zukunft auch für andere Titel verfügbar zu machen. Ein Vertreter vom kanadischen Publisher The Coalition schrieb dazu im offiziellen Gears of War 4 Forum:

This test is being conducted to evaluate the potential of a more permanent Crossplay solution in the future to allow Windows 10 and Xbox One gamers to play together in Versus outside of Private Matches

Vor allem das Feedback der Spieler sei dem Entwicklerteam dabei wichtig. Mithilfe des erfolgreichen Third-Person-Shooters Gears of War 4 soll eine enorm große Menge an Daten zusammengetragen werden, um die zukünftigen Crossplay-Möglichkeiten so fair und transparent wie möglich zu gestalten. Der Mitarbeiter lässt in diesem Zusammenhang verlauten:

The purpose of this weekend is to give Crossplay a trial run in a public playlist. We care deeply about players on both platforms and we’ve heard you, so our goal is to use this event to bring in a ton of data and listen to feedback from players on both platforms to examine the results

Warum solltet ihr wieder in Gears of War 4 einsteigen?

Um viele von euch zum Testen zu bewegen, bietet der Entwickler sogar einen kleinen Bonus. So könnt ihr am kommenden Wochenende deutlich erhöhte XP-Raten erwarten. Bei einem Sieg im Crossplay-Multiplayer erhaltet ihr statt den üblichen 600XP nun satte 1500XP und selbst, wenn ihr verliert, bekommt ihr nun 750XP statt den lächerlichen 100XP.

Ob es neben der Crossplay-Playlist für die öffentlichen Server auch die Standard-Playlist geben wird, für jene, die der verfeindeten Plattform nicht trauen, ist uns bisher nicht bekannt. Ob sich Crossplay im Multiplayer durchsetzen kann, werden wir bis Montag herausfinden. Nebenbei können wir uns natürlich über die mangelnden Skills der anderen Plattform auslassen.

Werdet ihr am blutigen Crossplay-Wochenende für Gears of War 4 teilnehmen und beweisen, dass eure Plattform die Nase vorn hat, wenn es um Shooter-Skills geht?