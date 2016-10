Gewinnspiel: 200 Beta-Codes für Dragon Ball Xenoverse 2

Review: Dragon Ball Raging Blast 2

Die Dragon Ball Serie, wer kennt sie nicht? Noch bevor die Serie in Deutschland ausgestrahlt wurde, hatte ich den ersten Kontakt mit Dragon Ball in Form von Mangas. Es hatte einfach alles was eine guten Comic (ich will keine klagen über das Wort Comic in Verbindung mit Mangas hören!!!) ausmacht: Helden, die über einen langen Zeitraum immer stärker werden, spektakuläre Kämpfe, Superfähigkeiten und vor allem eine einfach & dennoch gute Geschichte: Kommen wir zum Punkt: Dragon Ball Raging Blast 2 hat so gut wie nichts von all dem. Auswahl in hülle und Fülle Dragon Ball Raging Blast 2 spielt sich bis auf einige Feinheit wie viele andere Beat em Ups. Gespielt wir in riesigen Arenen, in denen ihr eueren Charakter frei bewegen könnt. Diese Areale sind dabei teilweise zerstö