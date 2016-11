Gewinnspiel: Drei brandneue Assassins Creed-Romane warten auf euch!

Hobby-Assassinen und Freizeit-Freeclimber, die gern lesen, aufgepasst! Obwohl in diesem Jahr kein neuer Blockbuster der Assassins Creed-Reihe veröffentlicht wurde, müssen Fans der beliebten Serie rund um Ezio Auditore oder Connor Kenway nicht bis 2017 auf frisches Futter warten. Neben dem Kinofilm zum Videospiel-Franchise, der bei uns am 27.Dezember 2016 anläuft, könnt ihr ab sofort nämlich auch literarisch in die Welt der Assassinen und Templer vorstoßen.

Die neue Jugendbuch-Serie „An Assassins Creed Series. Last Descendants“, zu Deutsch: „Die letzten Nachkommen“ startet eine Trilogie, die euch vom Amerikanischen Bürgerkrieg bis ins Zeitalter der ägyptischen Pharaonen führt und mithilfe moderner Protagonisten die Handlung aus den Originalspielen fantasievoll weiterspinnt. Mit ein wenig Glück könnt ihr einen von drei brandneuen Romanen gewinnen.

Doppelter Storystrang = Doppelte Spannung

Der erste Teil „Aufstand in New York“ bildet den Auftakt der dreiteiligen Serie und steht ganz im Zeichen des amerikanischen Bürgerkrieges. Im New York des Jahres 1863 wird der fünfzehnjährige Owen Teil einer revolutionären Bewegung, die sich deutlich gegen die Ungerechtigkeiten im militärischen System der Staaten auflehnt.

Auch der altbekannte Animus-Plot wird wieder in die Geschehnisse eingebaut, denn Owen ist kein amerikanischer Junge aus dem 19. Jahrhundert, sondern stammt aus der Gegenwart. Mithilfe des Animus versucht er, die Unschuld seines Vaters zu beweisen und verstrickt sich zusehends in eine Geschichte, die weitaus größer ist als er es ahnt. Natürlich spielt in diesem Zusammenhang erneut der Kampf der Assassinen gegen die Templer eine übergeordnete Rolle, die im ewigen Konflikt um Edensplitter und das Schicksal der Welt begriffen zu sein scheinen.

Der Roman von Matthew J. Kirby erscheint in Deutschland im FISCHER Kinder- und Jugendbuch Verlag und wird bereits im Frühjahr 2017 einen Nachfolger erhalten.

Wie könnt ihr gewinnen?

Ihr könnt euch das spannende Spin-Off „An Assassins Creed Series. Last Descendants. Aufstand in New York“ rund um die geheimnisvolle Gilde der Roben-tragenden Meuchelmörder ab sofort für 12,99 Euro oder in der E-Book-Version für 9,99 bestellen oder ihr nehmt ganz einfach an unserem Gewinnspiel teil und habt die Chance, euch eins von drei Exemplaren gratis zu sichern. Teilnehmen könnt ihr, indem ihr uns folgende Frage beantwortet:

Wie lautet das Kredo der Assassinen im ersten Teil der Videospiel-Reihe?

Nichts ist wahr, ________.

Schreibt uns einfach eine E-Mail mit dem exakten Wortlaut, eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an Win@ingame.de!

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist Donnerstag, der 08.12.2016, 20:00. Die drei glücklichen Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail/Einsendung gestattet, die außerdem vom Teilnehmer selbst erstellt worden sein muss. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.