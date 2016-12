Gewinnspiel: Gewinnt mit LC-Power ein fettes Assassin’s Creed Filmpaket

Ihr wolltet schon immer einmal mit euren Freunden eine private Kinovorstellung genießen? Dann ist dieses Gewinnspiel genau das Richtige für euch! LC-Power verlost in Zusammenarbeit mit 20th Century Fox Deutschland eine private Kinovorstellung und mehr! Mit diesem Paket könnt ihr und 50 euer Freunde den neuen „Assassin’s Creed“-Film sehen.

Der Film Assassin’s Creed basiert auf der gleichnamigen Spieleserie, in der ein Assassine mittels eines Computers seine genetischen Erinnerungen durchlebt. Der Schauspieler Michael Fassbender wird dabei in das 15. Jahrhundert katapultiert.

So sichert ihr euch das heiße Gewinnspiel-Paket

Ihr wollt euch diese heißen Preise auf gar keinen Fall entgehen lassen? Dann macht mit – ist auch überhaupt nicht schwer! Schaut unbedingt bei LC-Power vorbei, dort erfahrt ihr alles Wichtige zum Filmpaket und den Gewinnbedingungen!

Das Gewinnspiel endet am 08.01.2017. Im Anschluss werden die Gewinner von LC-Power per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen:

Das Gewinnspiel startet sofort und endet am 08.01.2017. Im Anschluss werden die Gewinner der Preise per Losverfahren ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Sie stimmen hiermit zu, dass wir Sie, im Falle des Gewinnes, per E-Mail kontaktieren dürfen. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Ihre E-Mail-Adresse wird nur für das Gewinnspiel benötigt, Sie erhalten keine Newsletter auch wird Ihre E-Mail-Adresse nicht gespeichert. Pro Teilnehmer ist beim Gewinnspiel nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung der Sachgewinne erfolgt nicht. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. Für die Teilnehmer fallen keinerlei Kosten an. Die Gewinne werden den Gewinnern kostenfrei zugestellt. Die Teilnahme am Gewinnspiel wird nur Personen gewährt, die 16 Jahre oder älter sind. Das Gewinnspiel gilt nur innerhalb Deutschlands.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.