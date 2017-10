Gewinnspiel: Marvel vs. Capcom Infinite für PS4, XBOX One und PC

Mit Marvel vs. Capcom Infinite erschien vor kurzem ein Highlight für alle Fans von Beat ’em ups. Wie der Name schon vermuten lässt, prügelt ihr euch nicht mit irgendwelchen Charakteren umher, sondern mit dem besten aus zwei Welten. Gemeint sind natürlich die Helden aus dem Hause Capcom und Marvel. Ihr wolltet also schon immer mal Iron Man eins auf die Mütze geben, oder mit Chris Refield Hulk vermöbeln? Kein Problem denn dank der Unterstützung von Capcom und uns kann dieser Traum nun endlich in Erfüllung gehen.

Das könnt ihr gewinnen

Für alle Marvel vs Capcom Fans oder welche die es werden wollen, verlosen wir ganze Neun Exemplare des Spiels:

3x Marvel vs Capcom Infinite (PS4)

3x Marvel vs Capcom Infinite (Xbox One)

3x Marvel vs Capcom Infinite (PC)

Was ist Marvel vs. Capcom Infinite?

In Marvel vs. Capcom Infinite habt die Wahl zwischen 36 verschiedenen Charakteren, einige davon aus dem Capcom -andere aus dem Marvel Universum. Mit diesen könnt ihr entweder einfach nur freie Kämpfe machen, alleine oder mit Freundin, oder euch im sehr ausführlichen Story Modus austoben. Gerade letzterer ist neben den imposanten Kämpfen ein absolutes Highlight. Hier vereinen die Helden von Marvel und Capcom ihre Kräfte, um das Universum vor Ultron Sigma zu schützen. Darüber hinaus könnt ihr dort die mächtigen Infinity-Steine sammeln, mit der ihr spektakuläre Elementarkräfte entfesselt. Alles in allem ist es ein gelungenes Kampfspiel mit viel Abwechslung.

So könnt ihr mitmachen