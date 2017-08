Gewinnspiel: Schnappt euch Dungeon Defenders II

Gewinnt den zweiten Teil des Tower Defense Titels!

Schon mit dem ersten Teil von Dungeon Defenders landete das Entwicklerteam von Trendy einen Erfolg. Dieses mal könnt ihr euch mit bis zu vier Spielern zusammentun, um den Kristall vor den Horden des Bösen zu beschützen. Dabei stehen wesentlich mehr Helden, Fähigkeiten und Bauwerke zur Auswahl als im Vorgänger.

In Dungeon Defenders II helft ihr dabei Etheria zu beschützen und baut mächtige Verteidigungsanlagen, um eure Gegner einzufrieren, zu verbrennen, oder einfach mit einem Laser zu vaporisieren. Ebenso könnt ihr eure Widersacher in Treibsand ertränken. Aber vergesst nicht, eure Abwehrmechanismen müssen nicht nur kreativ, sondern auch tödlich effizient sein.

Anschließend heißt es shoot and loot! Denn ihr müsst euch selbst mit euren Freunden ins Getümmel schmeißen. Levelt euer Heldenteam auf, lootet was das Zeug hält und zerstört die heranstürmenden Feinde. Zauberer, Androiden, Diebe! Wählt eure Favoriten als Helden aus. Jeder Held besitzt einzigartige Fähigkeiten und selbst während die Schlacht schon tobt, könnt ihr zwischen einzelnen Helden hin und her wechseln.

An alle Freizeitstrategen und Fans des Genres verlosen wir:

5x die Dungeon Defenders II Standard Edition + Goblin Infiltrator Huntress Kostüm

5x die Dungeon Defenders II Standard Edition

Diese Version von Dungeon Defenders II beinhaltet nicht nur das Spiel selbst, sondern auch 2000. Edelsteine, um neue Helden, Türme oder Kostüme zu kaufen. Darüber hinaus gibt’s zwei zusätzliche Taschen, dank derer ihr noch mehr Loot einsacken könnt, sowie fünf Splitter-Pakete für die Kampagne, mit denen ihr noch schneller aufleveln könnt. Als kleines Extra gibt es dann noch den legendären Terror Dragolich als Haustier oben drauf.

Wie könnt ihr mitmachen?

Habt ihr Lust auf das süchtig-machende Tower Defense Spiel? Dann nehmt an unserem Gewinnspiel teil! Dafür müsst ihr lediglich bei uns auf Facebook vorbeischauen und uns ein Like da lassen. Alles weitere erfahrt ihr dann dort am 18. August.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.