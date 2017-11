Gewinnspiel: Sichert euch ein Headset und coole Lüfter von ARCTIC

Egal ob erfahrener PC-Schrauber oder einhändiger Technik-Noob: Stellt ihr euch einen neuen Rechner zusammen, dann sind die richtigen Komponenten das A und O. Das gilt nicht nur für aufgebohrte Grafikkarten und bullige Prozessoren, sondern auch für die Kühlelemente, mit denen ihr eure Maschine auf Temperatur haltet. In der fast 20-jährigen Firmengeschichte hat sich ARCTIC deshalb auf die Schweizer Fahne geschrieben, selbst die stärkste Hardware eisig herunterzukühlen – Stille des Gletschers inklusive. Ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis steht dabei ganz oben auf der Liste. Ihr wollt euch selbst davon überzeugen? Dann macht bei unserem Gewinnspiel mit und sichert euch einen von zwei leistungsfähigen Lüftern oder das hauseigene Headset von ARCTIC.

Less Noise, More Sound

Unter diesem Motto vertreibt das Schweizer Unternehmen seit 2001 hochwertige Kühlelemente und gehört damit zur ersten Garde in Sachen Cooling. Dementsprechend fiel auch der ursprüngliche Namen des Konzerns aus: ARCTIC Cooling. Später folgten Systeme zur Geräuschminimierung, Headsets, Lautsprecher und eine breite Auswahl an zusätzlichem IT-Zubehör. Von Anfang an als internationales Projekt angelegt, eroberten die Produkte von ARCTIC COOLING binnen kürzester Zeit auch den amerikanischen Markt. Die erste Niederlassung in New York wurde 2005 schnell von einer weiteren in Los Angeles gefolgt. Eine Firmenidentität wurde geboren und der Name frisiert. Aus ARCTIC COOLING wurde ARCTIC.

Inzwischen verschifft das Unternehmen Luft- und Wasserkühler für Grafikkarten, Arbeitsspeicher und Gehäuse in die ganze Welt. Auch Deutschland profitierte mit einem eigenen Standort in Braunschweig. Zur Produktpalette haben sich mittlerweile auch funktionelle Monitorarme, Ladegeräte und Tragegestelle für Bildschirme und Fernseher gesellt. Viel dreht sich bei ARCTIC auch um Geräuschunterdrückung und so lag es nur nahe, dass heutzutage auch eine eigene Reihe von Kopfhörern und Headsets das Portfolio komplettiert.

Was könnt ihr gewinnen?

Zusammen mit ARCTIC verlosen wir zwei leistungsstarke Kühlelemente und ein hochwertiges Headset. Drei Gewinner freuen sich über:

1x BioniX F120 Gehäuselüfter von ARCTIC oder

1x Freezer 33 eSports Edition CPU-Kühler von ARCTIC oder

1x P533 Gaming-Headset von ARCTIC (Penta, Military oder Racing)

Mit den neuen BioniX Gehäuselüftern sollen vor allem Bastler und Profis angesprochen werden, die ihr Gehäuse mit der Extraportion Power verstärken wollen. Der 3-Phasen-Motor des F120 überzeugt mit Leistung und fällt gleichzeitig enorm leise aus. Wer nicht nur seine Grafikkarte und CPU angemessen auf Temperatur halten will, ist mit der neuen Reihe von Gehäuselüftern bestens beraten.

Der Freezer 33 hingegen ist ein ausgewachsener CPU-Kühler mit doppeltem Leistungspotenzial. Die Heatpipe wurde nämlich nicht nur mit einem, sondern gleich zwei Lüftern versehen, was eine deutlich verbesserte Luftzirkulation ermöglicht. Für 49,99€ bekommt ihr die eSports Edition in vier schicken Farben. Von Rot bis Grün ist alles dabei, was zur besonderen Ästhetik des Kühlkörpers beiträgt. Oder aber ihr nehmt am Gewinnspiel teil und holt euch das Ding für Lau.

Seid ihr im Bereich Kühlung schon voll ausgestattet, ist sicher das P533 Headset mit seinem beweglichen Gelenkmikrofon etwas für euch. In unserem Test konnten die Lauscher vor allem als Allrounder im auffälligen Design glänzen. Für zusätzliche Highlights sorgt die praktische Tragetasche, in der ihr den Kopfhörer ohne Probleme transportieren könnt. ARCTIC stellt euch hier drei verschiedene Farbstile zur Auswahl: Racing für den unaufdringlichen Stealth-Look, Military als Liebling der Shooter-Nerds und Penta für den klassischen Gaming-Style.

