Gewinnspiel: Victor Vran Overkill Edition für PS4 und Xbox One

Vor nicht all zu langer Zeit beherrschte das Thema der Dämonenjäger die Film- und Serienlandschaft. Und wenn die Helden in den Folgen von Buffy und Co. am besten auch noch selbst Dämonenblut in sich tragen, wurde das ganze noch abgefahrener und spannender. Natürlich blieb dies auch der Gaming-Branche nicht verborgen. Unser Held heißt demzufolge Victor Vran und geht im gleichnamigem Spiel auf die Jagd. Und bei uns habt ihr nun die Möglichkeit, eine von drei Ausgaben des Titels zu gewinnen.

Was könnt ihr gewinnen:

3x einen Key für die Victor Vran Overkill Edition (2x PlayStation 4, 1x Xbox One)

Das Konsolendebüt des legendären Dämonenjägers, der sich in bester Hack-and-Slay-Manier durch Massen von Kreaturen der Hölle kämpft, bringt auch neue Inhalte. In der Overkill Edition von Wired Productions sind gleich zwei Erweiterungen enthalten: In Fractured World sind sprichwörtlich Welten aufeinandergeprallt – Victor kämpft sich in vier Welten, die miteinander kollidiert sind und sich vermischen, durch zahlreiche neue Dungeons und einen Endlosmodus. In der Erweiterung Motörhead: Through the Ages muss der Dämonenjäger sich in einer surrealen von der namensgebenden Band inspirierten Welt behaupten. Vom Soundtrack über die Gegner bis hin zu den Fähigkeiten steht alles ganz im Zeichen der lautesten Band der Welt. Wer also schon immer zu Lemmy Kilmister und Co. zocken wollte, ist mit der Overkill Edition bestens bedient.

Wie könnt ihr gewinnen?

Wenn ihr euch eine der drei Ausgaben sichern wollt, schnappt euch euren Hut und die Lederpeitsche und macht einen Abstecher zu ingame auf Facebook. Dort müsst ihr uns nur noch ein Like dalassen und schon könnt ihr gewinnen. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr dort ab dem 25. August.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.