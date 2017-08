Gewinnspiel: Wir verlosen 2 Last Minute-Wildcards für die gamescom 2017

Hört ihr sie schon rufen, die Stadt am Rhein? Wenige Tage vor dem offiziellen Beginn einer der traditionsreichsten Messen der Welt haben wir in allerletzter Sekunde noch ein paar Karten für euch an Land gezogen. Mit freundlicher Unterstützung von Samsung schicken wir euch nächste Woche auf die gamescom – und zwar für Lau. Der Clou: Alles was ihr für eine der begehrten Wildcards tun müsst, ist an unserem kleinen Gewinnspiel teilzunehmen. Mit etwas Glück seid ihr nächste Woche mit dabei und könnt euch am Stand von Samsung das volle Gaming-Paket reinziehen.

Mit Samsung auf die gamescom

Unser Terminkalender für die gamescom platzt bereits aus allen Nähten und natürlich stehen die Spiele für uns zunächst einmal an erster Stelle. Doch die gamescom ist längst nicht mehr nur eine Messe für brandaktuelle Games und Spielereien. Auch innovative Hardware sprießt an allen Ecken und Enden der Köln Messe. Auch Samsung lädt in diesem Jahr zum Bestaunen und Abfeiern der aktuellen Hardware-Blockbuster ein. Ob Gaming-Monitor oder moderner Speicherchip für Rechen-Monster: Die Koreaner greifen in diesem Jahr wieder mächtig in die Gaming-Kiste. Uns ist sogar zu Ohren gekommen, dass die verrückten Jungs und Mädels ihre eigene VR-Rennstrecke mit im Gepäck haben.

Habt ihr eine der heiß umkämpfen Wildcards ergattern können, findet ihr den Samsung-Stand dieses Jahr in Halle 10.1. Dort warten unter anderem brandneue Monitore, SSD-Festplatten und VR-Innovationen auf euch.

Was könnt ihr gewinnen?

Für alle Technik-Nerds und Gaming-Geeks verlosen wir:

2×1 Wildcard für Dienstag, den 22. August, den ersten Tag der gamescom

Die Wildcards sind eine Neuerung, die 2017 erstmals Eingang in den gamescom-Trubel findet. Anders als mit den herkömmlichen Karten habt ihr mit dieser speziellen Variante nämlich schon am ersten Tag der Messe Zugriff auf alle brandaktuellen Games und Hardware-Kniffe. Ihr werdet also schon am Dienstag auf die heiligen Hallen losgelassen und könnt zwischen Medienvertretern und Fachpresse gemütlich von einem spektakulären Stand zum nächsten schlendern. Damit habt ihr nicht nur weniger Stress als alle herkömmlichen Besucher, ihr spart auch noch eine Menge Zeit.

Wie könnt ihr gewinnen?

Um eine der Wildcards abzusahnen, müsst ihr lediglich bei ingame auf Facebook vorbeischauen und uns ein geschmeidiges Like dalassen. Dort findet ihr ab Mittwoch, den 16. August alle weiteren Details.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.