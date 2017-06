Gewinnspiel: Wir verlosen die Brettspiel-Neuheit Bärenpark

Ihr seid Tierliebhaber und Brettspielass zugleich? In Sachen Bären-Knowledge kann euch keiner das Wasser reichen – egal ob Kodiakbär, Erdbär oder Hubschraubär? Dann haben wir ein bärenstarkes Gewinnspiel für euch! Seit nunmehr zwei Monaten ist der neue Spielehit Bärenpark vom renommierten Autor Phil Walker-Harding im Handel erhältlich und sorgt in der Brettspiel-Szene für Aufsehen. Bereits vor zwei Wochen konnte der Titel in unserem Test überzeugen und so haben wir prompt eine weitere Ausgabe für euch als Gewinnspielpreis parat.

Was könnt ihr gewinnen?

1x das Brettspiel Bärenpark von Phil Walker-Harding, am 05. April im Verlag Lookout-Spiele erschienen

Seit inzwischen zehn Jahren gehört Phil Walker-Harding zur absoluten A-Prominenz in Sachen zugängliche und dennoch anspruchsvolle Brettspiele. Mit der Archaeology-Reihe feierte der Australier 2007 sein Debüt und legte direkt mit der Kartenversion nach. 2016 folgte dann mit Imhotep: Baumeister Ägyptens der große Durchbruch.

Sein neuester Streich, Bärenpark, ist ein schnell erlernter Puzzler, der mit seiner Thematik vor allem Tierfreunde ansprechen soll. Dabei soll die taktische Tiefe jedoch nicht verloren gehen. Wer möglichst vielen Wuschelpranken ein neues Zuhause bieten möchte und auf die großen Punkte aus ist, muss seinen Park clever und vorausschauend planen.

Die bildhübschen und zugleich glasklaren Illustrationen stammen von Klemens Franz, der vor zwei Jahren bereits beim Ausnahmetitel Isle of Skye: Vom Häuptling zum König mit von der Partie war. Spielt ihr in kleinen Runden mit zwei bis vier Spielern und habt sowohl Brettspielasse als auch Gelegenheitsspieler mit an Bord, ist Bärenpark der perfekte Zeitvertreib für lauschige Sommerabende auf der Terasse.

Wie könnt ihr gewinnen?

