Gewinnspiel: Zum DVD-Start von Transformers: The Last Knight verlosen wir Hardware, Masken und Co.

2017 war ein gutes Jahr für das Action-Franchise rund um die wandelbaren Hüter der Galaxie. Seit zehn Jahren flimmern Autobots und Decepticons nun schon über die Leinwand und verbreiten Chaos so weit das Auge reicht. Jeder neue Film übertrumpft dabei den Vorgänger in Sachen Pomp und Feuerwerk und so bildet auch der aktuelle Streifen Transformers: The Last Knight keine Ausnahme. Den runden Geburstag feierte das Franchise mit einem Blick in die Vergangenheit von Bumblebee und seinen Metallkameraden. Nach überdurchschnittlichen Box-Office-Erfolgen erobert der Film ab dem 02. November auch die heimischen Wohnzimmer. Grund genug, um Actionjunkies mit einem Fan-Paket zu verwöhnen, dank dem ihr selbst zum Transformer werden könnt.

Transformers: The Last Knight – Am Ende aller Tage

Nach den Geschehnissen in Transformers: Ära des Untergangs kam es zum Krieg zwischen den Maschinenwesen und den Menschen. Die Autobots sowie die Decepticons werden von einer militärischen Spezialeinheit namens TRF gejagt. Einzig Cade Yeager (Mark Wahlberg), der coole Held aus dem letzten Teil, versucht als Untergrundkämpfer seine Roboterkumpels zu retten. Auf einer seiner Missionen trifft er das Waisenmädchen Izabella (Isabela Moner) und durch einen Zufall werden die beiden in die Suche nach einem uralten Transformer-Artefakt hineingezogen. Der Schlüssel zu diesem Rätsel ist die schöne Geschichtsprofessorin Vivian Wembley (Laura Haddock). Der größte Held des Universums wird zum schrecklichen Feind, wenn Marky Mark und sein gelber Freund die Autobots gegen den einstigen Verbündeten Optimus Prime in die ultimative Schlacht führen, um die Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren.

Auf dem Regiestuhl nahm ein weiteres Mal Sprengmeister Michael Bay Platz und bekam dieses Mal tatkräftige Unterstützung von Produzent Steven Spielberg. Gemeinsam schaffen sie einen Blockbuster, der mit aller Gewalt den kurzfristigen Action-Spaß herbeibrüllt.

Was könnt ihr gewinnen?

Zum DVD-Start von Transformers: The Last Knight und mit freundlicher Unterstützung von AULA verlosen wir drei coole Gaming-Pakete mit folgendem Inhalt:

1x die Ghost Shark Expert Gaming-Maus von AULA

1x die HASBRO Transformers MV5 Role Play Maske „Bumblebee“

1x die Blu-ray von Transformers: The Last Knight

Wer auf klare Kanten und einen kompromisslosen Gaming-Look abfährt, ist bei der Ghost Shark Expert von AULA perfekt aufgehoben. Die USB-Maus trumpft mit ihrer Kabellänge von 1,8m auf und deckt mit fünf Stufen sämtliche Sensitivitätsbereiche von 400 bis 200o DPI ab. Damit kommen sowohl Shooter-Nerds mit niedrigen Einstellungen als auch MOBA-Enthusiasten auf hohen Werten voll auf ihre Kosten. Darüber hinaus verfügt der Nager über einen unverwechselbaren Look in zeitlosem Blau, der beinahe die Hoffnung weckt, aus den vielen Seitentasten würde sogleich ein Transformer entspringen.

Falls ihr nicht darauf warten wollt, dass sich eure Maus verwandelt, könnt ihr selbst zu einem waschechten Transformer werden. Wie das, fragt ihr? Natürlich mit der stilechten MV5 Role Play Maske „Bumblebee“ von Hasbro. Damit ihr nicht nur optisch euren metallischen Idolen nacheifern könnt, wurde in der silber-gelben Plastikmaske ein Stimmverzerrer verbaut. Dieser erlaubt es euch, der unvergesslichen Stimme des gelben Camaro ein Stück näher zu kommen.

Komplettiert wird jedes Fanpaket von der Blu-ray zum Film. Einem fantastischen Transformers Themenabend mit anschließender Gaming-Session steht also nichts mehr im Weg.

