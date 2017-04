Gewinnspiel: Zum Heimkino-Start von The Whole Truth – Lügenspiel verlosen wir einen Bluetooth-Lautsprecher ROCKSTER XS von Teufel und ein Exemplar des Thrillers

In Keanu veritas – Pünktlich zur Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray haben wir in Zusammenarbeit mit Teufel und EuroVideo ein wahrlich schickes Gewinnspiel-Paket zu The Whole Truth – Lügenspiel zusammengeschnürt. Was euch im Thriller mit Keanu Reeves und Renée Zellweger erwartet, welchen Preis wir hergerichtert haben und wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr in unserem kurzen Artikel.

The Whole Truth – Lügenspiel: Keanu hat die Rechte auf seiner Seite

Der erfolgreiche Strafverteidiger Richard Ramsay (Keanu Reeves) zeigt sich in seiner Karriere immer als Profi vor Gericht. Als jedoch eines Tages seine alte Freundin Loretta Lassiter (Renée Zellweger) auf seiner Veranda auftaucht und dem empathischen Richard erzählt, dass ihr Sohn Mike (Gabriel Basso) wegen Mordes vor Gericht steht, bricht der Verteidiger mit seinen Prinzipien und nimmt sich dem scheinbar aussichtslosen Fall an.

Im Gerichtssaal entspinnt sich ein Geflecht aus Lügen und fügt sich Mosaikstein für Mosaikstein zu einer Geschichte rund um Missbrauch, Verrat und dunkle Geheimnisse zusammen. Der Mord am eigenen Vater Boone (Jim Belushi) entpuppt sich immer mehr als Farce. Als Richards persönliche Assistentin Janelle (Gugu Mbatha-Raw) darüber hinaus beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen, findet sie sich schneller am Rand des moralischen Abgrunds wieder als ihr lieb ist und die Lage droht zu eskalieren. Ob sich auch nur ein Quäntchen Wahrheit in den Hallen des Gerichtsgebäudes findet, könnt ihr ab dem 6. April in der heimischen Kino-Oase erfahren.

Der Gerichtsthriller auf Abwegen besticht vor allem durch seinen extravaganten Cast, der der ganzen Tragweite an Tragik und Geheimniskrämerei das nötige Leben einhaucht. Keanu Reeves, zuletzt mit John Wick: Kapitel 2 erfolgreich im Kino zu sehen, versucht erneut zu beweisen, dass hinter der bleiernen Fassade ein fähiger Schauspieler steckt. An der Seite der Oscar-Preisträgerin Renèe Zellweger argumentiert er sich durch Paragraphen und Gesetzestexte, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Komplettiert wird das Ensemble durch Jim Belushi, der als ambivalente Vaterfigur zwischen Familienidylle und moralischem Verfall balanciert.

Was könnt ihr gewinnen?

Um den Film angemessen genießen zu können, verlosen wir ein Gesamtpaket im Wert von über 200€, bestehend aus den folgenen Preisen:

1x die Bluetooth-Stereo-Lautsprecher „Rockster XS“ von Teufel

1x die Blu-ray zu The Whole Truth – Lügenspiel

„Der Rockster XS“ von Teufel ist der perfekte Bluetooth-Lautsprecher für Outdoor-Freaks, für die Mobilität und ein perfektes Sounderlebnis selbst bei Vogelgezwitscher und Meeresrauschen einfach dazugehören. Die spritzwasserfesten Stereo-Lautsprecher sind aus massivem Alluminium gefertigt und deshalb ganz besonders für den Einsatz an der frischen Luft geeignet. Der Lithium-Ionen-Akku verspricht Spielzeiten von bis zu 14 Stunden – perfekt, wenn das Picknick etwas länger dauert. Ihr könnt die Boxen sowohl hochkant als auch platzsparend quer verwenden. Dank des innovativen Party-Modus könnt ihr mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit dem Rockster XS verbinden – Kein lästiger DJ-Wechsel beim Grillabend.

Wie könnt ihr gewinnen?

Um zu gewinnen, müsst ihr lediglich auf der Facebook-Seite von ingame vorbeischauen und den Like-Button drücken. Dort werden wir am Freitag, den 07.04.2017 gegen 18: Uhr die Lostrommel anrühren, um die Wahrheit und einen glücklichen Gewinner zu ziehen. Alle weiteren Details findet ihr dann auch dort.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigtl. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.