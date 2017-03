Gewinnspiel: Zum Kinostart des SciFi-Thrillers LIFE verlosen wir eine PlayStation VR-Brille

Ganz schön abgehoben – Jake Gyllenhall und Co. starten in LIFE bereits am 23. März ins Weltall, beginnen die Suche nach einer fremden Lebensform und da haben wir uns gedacht: Mit einer brandneuen VR-Brille von PlayStation schicken wir auch einen von euch auf atemberaubende Reisen in eine Realität so fernab von unserem Alltagsleben – die virtuelle Realität. In Kooperation mit Sony Pictures möchten wir euch im Folgenden einen kleinen Einblick geben, was euch in LIFE erwartet, welche verrückten Dinge ihr mit unserem Gewinnspiel-Preis anstellen könnt und wie ihr am besten teilnehmt.

LIFE: ISS da Leben auf dem Mars?

Der Alltag auf der internationalen Raumstation ist für die sechs Astronauten, die wir in LIFE kennenlernen dürfen, nicht mehr als Abwarten und Tee-Trinken. Als jedoch die Crew ihrem Missionsziel, den Inhalt einer Marssonde zu untersuchen, deutlich näherkommt, gerät Bewegung in die ISS.

In der Sonde finden David Jordan (Jake Gyllenhall), Miranda North (Rebeca Ferguson), Roy Adams (Ryan Reynolds) und Co. die ersten Zeichen von Leben außerhalb der Erdatmosphäre – Eine bahnbrechende Entdeckung, die analysiert werden will. Regie führte Daniel Espinosa (Kind 44, Safe House), das Ensemble wird komplettiert von Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare und Olga Dihovichnaya.

Während die vermeindlichen Helden den einzelligen Organismus untersuchen, werden die Forschungsmethoden sukzessive radikaler und experimenteller – Streit ist vorprogrammiert. Zu spät stellen die Astronauten fest, dass sie es hier mit einer Lebensform zu tun haben, deren Intelligenz fernab jeglicher Erwartungen liegt. Was passiert, wenn zwei Lebensformen kollidieren, erfahrt ihr ab dem 23. März im Kino.

Was könnt ihr gewinnen?

Wer sich einmal wie Jake Gyllenhall fühlen und der langweiligen Realität für kurze Zeit entrinnen möchte, kann dank unseres hochwertigen Gewinnspiel-Preises ganz neue Höhen erklimmen oder aber die tiefsten Meere durchschwimmen. Wie das geht, fragt ihr euch? Na mit PlayStation VR und der dazugehörigen Brille. Wir verlosen:

1x die aktuelle PlayStation VR-Brille von Sony im Wert von ca. 400€

Neben der PS4 Pro im Grafik-Sektor hat Sony in den letzten Jahren vor allem im Bereich Virtual Reality ordentlich zugelegt. Mit der hauseigenen Brille für PlayStation VR startete der japanische Konzern 2016 in das Rennen um den Platz an der virtuellen Sonne. Ihr habt noch nichts von der PS VR gehört? Hier sind die wichtigsten Infos für euch:

PlayStation VR ist das neueste Mitglied der PS4-Familie. Und egal, welche PS4-Konsole du besitzt, sie ist bereit für PS VR: Schließ einfach dein Headset an deine PS4 an, verbinde die PlayStation Camera* und schon kannst du die Realität hinter dir lassen.

Wie könnt ihr gewinnen?

Um die PlayStation VR-Brille abzustauben und das ganze Ausmaß der virtuellen Realität fassen zu können, müsst ihr lediglich kurz auf der Facebook-Seite von ingame vorbeischweben und den Like-Button drücken. Hier werden wir am 17.03.2017 um 18 Uhr den extraterrestrischen Losautomaten anwerfen, um den Preis an einen glücklichen Gewinner weiterzugeben. Alle weiteren Details findet ihr dann auch dort.

Teilnahmeschluss ist der 24.032017. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung mit Facebook.