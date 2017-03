Gewinnspiel: Zum Start des neuen Kong: Skull Island verlosen wir Kinotickets, Pullover und Shirts

Es gibt wohl kaum eine andere Kinofigur, die berühmter ist als King Kong. So sollte jeder, der auch nur ein bisschen „Affinität“ in Sachen Film besitzt, den ein oder anderen Streifen mit dem Riesengorilla zu Gesicht bekommen haben. Da uns mit Kong: Skull Island in dieser Woche eine Neuauflage und gleichzeitig Startschuss zu einer neuen Filmreihe ins Haus steht, haben wir für euch in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Pictures ein affenstarkes Gewinnspiel vorbereitet.

Was gibt es zu gewinnen?

Anlässlich des heutigen Kinostarts von „Kong: Skull Island“ verlosen wir jeweils zwei Fanpakete mit jeweils

zwei Kinotickets für Kong: Skull Island

einem Pullover im Kong-Design

einem Shirt im Kong-Design

Überlebenskampf auf der Schädelinsel

Der Film erzählt die Geschichte eines Teams von Wissenschaftlern, Soldaten und Abenteurern, die ein gemeinsames Ziel haben: Die Erkundung einer unerforschten Pazifikinsel. Wie zu erwarten, ist die Insel übersät mit Gefahren, schließlich ist es nicht irgendeine Insel, es ist Kongs Insel. Rasch entwickelt sich die Forschungsreise zu einem Höllentrip, bei dem es abseits von jeglicher Zivilisation zum Überlebenskampf Mensch gegen Natur kommt. Ob das Forschungsteam es schafft, sich den Gefahren der Schädelinsel zu widersetzen und ihr zu entkommen, könnt ihr mit etwas Glück selbst im Kino herausfinden.

Doch nicht nur die Story ist spannend sondern auch der Cast kann sich mehr als sehen lassen. Die Hauptrollen in „Kong: Skull Island“ spielen Tom Hiddleston („The Avengers“, „Thor: The Dark Kingdom“), Samuel L. Jackson (Oscar®-Nominierung für „Pulp Fiction“, „Marvel’s The Avengers 2: Age of Ultron“), John Goodman („Transformers 4: Ära des Untergangs“, „Argo“), Oscar-Preisträgerin Brie Larson („Raum“, „Dating Queen“), Jing Tian („Police Story – Back for Law“), Toby Kebbell („Planet der Affen: Revolution“), John Ortiz („Steve Jobs“), Corey Hawkins („Straight Outta Compton“), Jason Mitchell („Straight Outta Compton“), Shea Whigham („The Wolf of Wall Street“), Thomas Mann („Ich und Earl und das Mädchen“) sowie Terry Notary („Planet der Affen: Revolution“) und John C. Reilly („Guardians of the Galaxy“, Oscar-Nominierung für „Chicago“).

Wie könnt ihr gewinnen?

Um zu zu gewinnen solltet ihr jetzt schon schnell auf die Facebook-Seite von ingame gehen und den Like-Button drücken. Hier werden wir am Freitag den 10.03.2017 gegen 18 Uhr die Auslosung der Preise starten. Alle weiteren Details findet ihr dann auch dort.

Teilnahmeschluss ist der 15.03.2017 . Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Gewinnspiel steht in kleinerlei Verbindung mit Facebook.