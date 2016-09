Ghost in the Shell: Erste Clips zur kommenden Sci-Fi-Action

Frühjahr 2017 soll der Science Fiction Film die Kinos erobern. Um die potentielle Kundschaft schonmal ein bisschen anzuteasern, hat Paramount jetzt fünf Glitch-Clips veröffentlicht.

Die Geschichte von Ghost In The Shell stammt ursprünglich aus der Feder von Masamune Shirow. Der Mange, der erstmals 1989 in Japan erschien, wurde bereits mehrfach als Anime umgesetzt und gehört heute zu den absoluten Klassikern des Genres. Kein Wunder also, dass sich Hollywood da gerne ein Scheibchen abschneiden möchte. Die zunehmende Popularität von Manga und Anime in unserer Zeit eröffnet Produzenten eben ganz neue Möglichkeiten. Bis heute gibt es insgesamt drei Kinofilme, zwei Serien, einen Fernsehfilm und sogar drei Videospiele zu dem Franchise.

Die Welt von Ghost In The Shell

Wir schreiben das Jahr 2029 und die Technologie ist um Einiges weiter fortgeschritten. Viele Menschen haben ihre Körper zumindest teilweise durch künstliche Implantate ersetzt, sogar vor dem Gehirn machen sie nicht halt. Trotzdem bleibt ihnen ihre Identität und Persönlichkeit weiterhin erhalten, denn in Biokapseln (Shells) werden originale menschliche Gehirnzellen dem sogenannten Cyberbrain beigegeben, sodass ihr Geist (Ghost) erhalten bleiben kann.

In dieser hochtechnisierten Welt, sind Hacker nicht zu unterschätzen. Einem gelingt es sogar, die Barrieren der Shell zu überlisten und so die Kontrolle über die Ghosts zu erlangen. Er wird zum „Puppenmeister“. Diesen auszuschalten, macht sich Major Motoko Kusanagi zur ganz persönlichen Aufgabe.

So viel zum Plot der Manga-Vorlage. Was uns im kommenden Kinofilm erwartet, weiß man aber noch nicht so genau. Alles, was wir bis jetzt haben, sind die fünf kurzen Teaser, die Paramount gestern in Umlauf gebracht hat. Lange Rede, kurzer Sinn: hier haben wir die 5 Glitch-Clips zu Ghost In The Shell:

Ist der Film für euch ein Must-Watch, oder überzeugt euch das Ganze nicht wirklich? Lasst eure Meinung gerne mal in den Kommentaren hören!