Ghost of Tsushima: Erste Gameplay Eindrücke wohl auf PSX im Dezmember

Totgeglaubte leben länger

Zwei Jahre ist es schon her, dass man irgendetwas über Dreams gehört hat. Viele glaubten, dass das Spiel eingestampft wurde oder sonstiges. Das dies aber nicht der Fall ist, wird mit den Plänen zur diesjährigen PlayStation Experience in Anaheim klar gestellt. Denn neben dem generellen Versprechen eines „Hautnahen Erlebnis der nächsten Welle von PS4 und PS VR Spielen“ wurden auch zwei spezifische Titel erwähnt. Neben Ghost of Tshushima geht es dabei auch um Dreams. Man kann also gespannt sein, ob es bei der PSX am 9. und 10. Dezember Neuigkeiten zu dem Game geben wird.

Unklarheit

Noch nicht sicher ist, was uns mit Ghost of Tsushima erwarten wird. Das, auf der Paris Games Week enthüllte Spiel hat bisher keinen Gameplay-Trailer. Das Einzige bisher Bekannte ist, dass man als Samurai durch wunderschön gestaltete Karten reisen kann. Man darf auch hier gespannt sein, was durch die PSX an weiteren Bildern und Eindrücken zum Game an die Außenwelt gelangen.