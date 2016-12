Ghost Recon Wildlands: Beta-Anmeldung mit neuem Trailer eingeleitet.

Schnee im Frühling. Der Taktik-Shooter aus dem Hause Ubisoft erscheint am 7. März 2017 und entführt euch ins Kartelland Bolivien. Ab sofort könnt ihr euch für die anstehenden Beta-Phasen anmelden und die realistische Schiesserfahrung vorab antesten. Im Zuge dessen hat der Publisher einen kleinen Cinematic-Trailer zu Ghost Recon Wildlands veröffentlicht, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Ghost Recon Wildlands: Der Schmuggel-Dschungel ruft!

Der neueste Teil der Tom Clancy’s Ghost Recon-Reihe lässt euch ein weiteres Mal zu einem der Ghosts werden, einer fiktiven Spezialeinheit der US-Army, die darauf spezialisiert ist, Insider-Aufträge in Krisengebieten außerhalb der Staaten zu erledigen und dabei ausschließlich hinter den feindlichen Linien zu agieren.

Wie bereits in den 8 vorangegangenen Teilen der Serie bekommt ihr dabei alle Freiheiten in Bezug auf Waffenarsenal, Tötungslizenzen und Vorgehensweise. Die Besonderheit im neuen Ghost Recon Wildlands: In Bolivien werdet ihr auf eine offene Spielwelt treffen, die euch eine noch größere Handlungsfreiheit ermöglicht.

Wie der Trailer euch anhand eines Missions-Briefings zeigt, wird die Binnenhandlung sich rund um und innerhalb eines bolivianischen Drogenkartells abspielen. Offiziellen Angaben zufolge spielt die Geschichte in nicht allzu ferner Zukunft.

Ihr infiltriert das Santa Blanca-Kartell und geht gegen die drei leitenden Persönlichkeiten der Organisation vor, die alle mit unheimlich klangvollen Namen daherkommen. Ubisoft versorgt euch auf der offiziellen Seite zu Ghost Recon Wildlands mit Steckbriefen zu jedem der drei Bosse. Vorab sei nur so viel verraten: Die Trinität an der Spitze teilt sich auf in den Kopf des Schmuggelhandels, den Kopf der Beeinflussung und schließlich das Oberhaupt des Kartells.

Beta-Anmeldung gestartet: Welcome to the Jungle!

Ab sofort könnt ihr auch neben diesen schicken Eindrücken zum Taktik-Shooter direkt für die kommenden Beta-Phasen anmelden. Wer das Spektakel um Drogenkrieg, Sabotage und die Wildlands vorab anspielen möchte, kann auf einen frühen Zugang hoffen. Ubisoft hat extra für euch eine eigene Seite zur Beta-Anmeldung eingerichtet.

Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März für Xbox One, Pc und PS4.

Wir haben tierisch Lust auf einen weiteren guten Taktik-Shooter der Reihe und hoffen, euch alsbald neue Informationen zum Titel bereitstellen zu können.