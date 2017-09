Ghost Recon Wildlands: Beta für den PvP Modus startet bald

Ghost Recon Wildlands bekommt ein Team-Deathmatch

Der neuste Teil der Ghost Recon – Reihe wird bald um einen neuen PvP-Modus erweitert. Dieser wird in Form von Patches Einzug erhalten und wird demnächst in die Beta-Phase starten. Wir haben einmal die wichtigsten Informationen darüber zusammengestellt und sogar einen neuen Trailer dazu gefunden den wir euch am Ende der News präsentieren wollen.

Das Ubisoft Game: Ghost Recon Wildlands wird bald einen PvP-Modus erhalten. Ähnlich verhält es sich dabei mit The Division welches auch, in kürze, einen PvP Modus spendiert bekommt. Zu Ghost Recon wird es allerdings eine Beta geben die in wenigen Tagen starten wird. In dem PvP Modus wird es sich um einen Team-Deathmatch handeln. Es wird im allgemeinen genau der gleiche sein wie wir ihn demnächst auch in The Division erhalten werden. Den passenden Artikel dazu haben wir hier für euch verlinkt.

4 gg 4

In diesem neuen Modus treten wir 4 gg 4 in einem klassischen Team Deathmatch an. Natürlich stehen euch auch verschiedene Klassen zur Verfügung und das Wichtigste ist, wie immer, Teamwork. Ihr könnt euch also bald mit anderen Messen und herausfinden ob ihr, mit eurem Team, wirklich so gut seid wir ihr gedenkt zu sein. Denn ein PvP-Modus war schon lange überfällig. Das gilt nicht nur für The Division sondern auch für Ghost Recon Wildlands.

Wer sich für Beta interessiert der kann am 19. September bereits mit dem Pre-Load beginnen und direkt am 21. September loslegen. Die Beta wird voraussichtlich bis zum 25. September laufen. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß mit dem neuen Trailer über den neuen Modus und lasst es richtig krachen.