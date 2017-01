Ghost Recon Wildlands: Cineastischer Trailer oder (Von Katzen und Laserpointern)

Die Katze und der Laserpointer – Eines der wohl faszinierendsten Schauspiele der modernen Zeit. Wer einen der flauschigen Vierbeiner bei sich wohnen hat, kennt das Phänomen: Katzen hechten jedem Lichteffekt hinterher, den man ihnen anbietet. Vor allem an den kleinen roten Punkten scheinen die Samtpfoten einen Narren gefressen zu haben. Ubisoft nimmt dies als Prämisse und hat für ihr kommendes Action-Spektakel Ghost Recon Wildlands einen Trailer geschaffen, der vor schwarzem Humor und Süffisanz nur so strotzt.

Weiße Katze – schwarzer Humor

Bösewichte mit weißen Katzen sind in der Film- und Videospielwelt keine Neuheit, doch wie die kreativen Köpfe bei Ubisoft das Spiel des Vierbeiners mit dem wandernden roten Punkt, der offensichtlich nicht nur einen Laserpointer symbolisiert, inszenieren, grenzt schon an Filmkunst. Die Musik im Hintergrund wertet den Humor-Charakter noch einmal ganz gewaltig auf. Entwarnung für alle PETA-Aktivisten: Die Katze ist am Ende des Videos putzmunter und erfreut sich bester Gesundheit.

Der Live Action-Trailer liefert zwar keine neuen Informationen zum nächsten Teil der Ghost Recon-Reihe selbst, zeigt aber trotzdem, dass wir in der bolivianischen Spielwelt einiges an Gangstercharme, Kartell-Action und schwarzem Humor im Sinne von Breaking Bad oder Narcos erwarten dürfen.

Schönes – das verspricht zumindest die offene bolivianische Szenerie – wird hoffentlich auch im fertigen Spiel so gekonnt in Kontrast zum Dreckigen und Kriminellen gesetzt wie in dem Trailer mit dem passenden Namen „The Red Dot“.

In Ghost Recon Wildlands, das am 7. Marz 2017 erscheint, werdet ihr ein weiteres Mal in die Rolle eines Ghosts schlüpfen und das gefährliche Santa Blanca-Kartell infiltrieren, um die wachsende Bedrohung der Unterweltorganisation zu beseitigen.

Abschließend die Frage an euch: Denkt ihr, dass die Entwickler auch das fertige Spiel mit so viel Humor gestalten werden oder haben wir es beim Trailer nur mit der üblichen Marketing-Maschinerie vor Release zu tun? Schreibt es uns in die Kommentare!