Ghost Recon Wildlands: Kolumbianische Berglandschaften im Teaser-Trailer

Drogenkrieg in Bonbon-Verpackung – Am 7. März können sich Freunde von Taktik-Shootern und Kartell-Stories in der offenen Berglandschaft Kolumbiens austoben, um die Santa Blanca-Organisation rund um El Sueño zu unterwandern. Bereits vorab hat Ubisoft sich nicht lumpen lassen und einiges an Film- und Teasermaterial rausgehauen, um auch den letzten so richtig heiß zu machen auf Ghost Recon: Wildlands. Der neueste Streich kommt direkt vom Grafik-Department und präsentiert euch einen Überblick darüber wie sich die atemberaubenden Berglandschaften zusammensetzen.

Open World: Aber schick muss sie sein

Im Rahmen der Game Developers Conference nächsten Monat in San Francisco soll das aktuelle Teaser-Video bereits einen kleinen Einblick in die Terrain-Tools und Technologie hinter der bildschönen Szenerie in den Wildlands geben, bevor auf der Messe ein eigenständiges Panel zu Design und Technologie eingerichtet wird.

Ubisoft ist seit einigen Jahren bekannt für ihren Fokus auf Spiele mit offener Spielwelt. Was bei den bisherigen Titeln mehr als Gimmick fungierte, frei nach dem Motto: Sammle 80 weiße Federn, weil sie überall herumliegen, scheint in Ghost Recon Wildlands etwas mehr mit dem Gameplay und der Story verbandelt zu werden. So habt ihr die Möglichkeit, Einzelheiten zu Story-Missionen aufzulesen, die über die gesamte Welt verteilt wurden. Schaltet ihr Intel frei, präsentieren sich euch als Belohnung neue Waffenteile und Boni.