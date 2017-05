Ghost Recon: Wildlands – Neue Details zum DLC Fallen Ghosts *Update*: Neuer Trailer veröffentlicht

Die zweite Erweiterung von Ubisofts Ghost Recon: Wildlands ist schon in Reichweite. Der DLC wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für Season Pass-Besitzer sind die Inhalte bereits ab 30. Mai 2017, für alle anderen ab 6. Juni 2017, erhältlich. Nun veröffentlichte Ubisoft neue Informationen bezüglich der Inhalte des neuen Abenteuers in Bolivien.

Offizielle Beschreibung von Fallen Ghosts

Fallen Ghosts spielt nach der Zerschlagung des bolivianischen Santa-Blanca-Kartells. Die Unidad ist militärisch nicht mehr in der Lage, die Kontrolle über Bolivien zu behalten und der Staat versinkt deswegen in einem Bürgerkrieg. Die Unidad wirbt Kartell-Mitglieder, Veteranen, Söldner und Kriminelle aus benachbarten Ländern als Freiwillige an und will so die Ordnung im Land wiederherstellen. Gemeinsam formieren sie sich zu einer neuen, brutalen Spezialeinheit, den Los Extranjeros, die alle amerikanischen Agenten aufspüren und eliminieren will.

Die Story von Ghost Recon: Wildlands – Fallen Ghosts wird 15 neue Missionen, vier neue Bosse und vier weitere Gegnertypen beinhalten. Die Gegner werden dabei in unterschiedliche Klassen eingeteilt:

Gepanzerte Einheiten: Stark geschützt und im Nahkampf besonders gefährlich.

Stark geschützt und im Nahkampf besonders gefährlich. Elite-Scharfschützen: Tragen Bewegungsmelder bei sich und sind deutlich treffsicherer als normale Scharfschützen.

Tragen Bewegungsmelder bei sich und sind deutlich treffsicherer als normale Scharfschützen. Jammer: Nutzen tragbare Störgeräte und neutralisieren damit Drohnen und stören elektronische Ausrüstungen.

Nutzen tragbare Störgeräte und neutralisieren damit Drohnen und stören elektronische Ausrüstungen. Covert Ops: Nutzen eine mächtige Armbrust und Tarnvorrichtungen, die sie fast unsichtbar werden lassen.

Weiterentwicklung der Charaktere und der Schwierigkeitsgrade

In Fallen Ghosts werdet ihr einen neuen Charakter spielen. Dieser wird sich bereits auf Stufe 30 befinden und schon mit allen notwendigen Skills ausgestattet sein. Die neue Stufenobergrenze wird nun 35 sein. Des Weiteren gibt es neun neue Fähigkeiten und sechs neue Waffen für die Ghosts. Die Schwierigkeitsstufen „Fortgeschritten“ und „Experte“ werden zudem angepasst. Diese sollen Spieler vor größere Herausforderungen stellen und das Spielerlebnis realistischer gestalten.

*Update*

Ubisoft hat nun einen Trailer zum Release von Fallen Ghosts veröffentlicht. Besitzer des Season Passes dürfen ab sofort in den Genus der Erweiterung kommen. Alle anderen Spieler müssen sich noch bis zum 6. Juni 2017 gedulden.

Ghost Recon Wildlands „Fallen Ghosts“ Trailer