Gibt es die höheren Gewinnchancen eher beim Automatenspiel oder beim Casino-Game

Immer mehr Leute sind dabei, wenn es darum geht, etwas Geld zu nehmen und im Casino oder online um den großen Gewinn zu spielen. Bei fast unendlichen Möglichkeiten an verschiedenen Anbietern und Spielen ist es gar nicht so einfach zu entscheiden, was man nun genau wo spielt. Besonders kommt es dabei wohl auf die Gewinnchancen an. Aber wo sind sie höher? Beim klassischen Automatenspiel oder bei den echten Casino-Games?

Automatenspiele laufen automatisch, Casino-Games sind beeinflussbar

Im ersten Schritt lässt sich die Frage so beantworten, dass überall dort die Gewinnchancen höher sind, wo man selbst Einfluss auf das Spiel hat oder per Strategie spielen kann. Das wiederum funktioniert nur bei Spielen, die nicht rein computergestützt sind. Automatenspiele laufen automatisch; dort ist es wirklich Zufall, ob man gewinnt oder nicht. Hin und wieder wird den Automatenspielen sogar vorgeworfen, dass sie bewusst zu Ungunsten des Spielers arbeiten. Doch das heißt nicht, dass automatisch jedes Casino-Spiel bessere Gewinnchancen bietet.

Übersicht der aktuell beliebten Automatenspiele: https://www.platincasino.com/de/spielautomaten.html

Letztendlich bewegt man sich im kompletten Feld immer noch beim Glücksspiel. Per se gibt es hier keine höhere oder niedrigere Gewinnchance. Ob man nun also von Automatenspielen oder von Casino-Games spricht, spielt keine Rolle. Überall entscheidet der Zufall und das Glück. Beim Roulette so, in welchem Feld die Kugel am Ende liegt. Beim Black-Jack so, wie die Karten am Ende gemischt sind und ob der Spieler/Dealer ein gutes Blatt oder schlechtes Blatt abbekommt. Genau wie beim Baccarat. Doch trotzdem lassen sich diese Spiele hingegen der Automaten in einer gewissen Form bestimmen.

Beispiel: Strategiesetzung beim Roulette

Unter Casinospielern hat sich beispielsweise für das allseits beliebte Roulette eine Strategie durchgesetzt. Dieser Strategie nach soll der Spieler immer auf das gleiche Feld mit einer möglichst hohen Gewinnchance setzen und beim Verlieren in der nächsten Runde den doppelten Einsatz legen. Das erfordert ein gewisses Grundkapital, doch funktioniert gut. Wer Runde 1 mit einem Euro auf Schwarz verliert, setzt in Runde 2 den doppelten Einsatz erneut auf Schwarz. Man hat insgesamt 3 Euro eingesetzt und gewinnt bei Runde 2 dann vier Euro, wenn diesmal Schwarz fällt. Den Gewinn also, der bei Runde 1 möglich gewesen wäre. Natürlich gibt es auch beim Roulette reine Rot-Strecken, die das Kapital auslöschen können, doch grundsätzlich nutzen viele die Strategie und kommen damit gut durch. Auch für andere Casino-Games existieren spielbare Strategien.

Vorsicht jedoch bei der Auswahl des Spiels: Die beschriebene Roulette-Strategie funktioniert nämlich auch wieder nur bei Online-Live-Spielen oder im realen Casino. Bei automatischen Spielen könnte es wieder gut sein, dass der Computer bewusst nicht das Feld gewinnen lässt, welches gesetzt wurde (Betrug im Online-Casino). Dahingehend sollte man also aufpassen, wenn man auf der Suche nach der wirklich höheren Gewinnchance ist.