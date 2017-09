Gigantic: Neue September Updates im Detail

MOBA für alle

Das neue September Update zu Gigantic wird uns in kleinen Teilen präsentiert. Das Free 2 Play Game wird regelmäßig mit neuen Sachen ausgestattet die ihr euch mit der Ingame-Währung kaufen, oder mit sehr viel Fleiß auch erspielen könnt. Diesmal haben wir alle Information über das neue September Update gesammelt.

Gigantic ist ein Spiel in das man immer mal wieder hineinsehen kann. Vorrausetzung sollte sein das man auch an MOBA Spielen interessiert ist. Wir haben schon vor einiger Zeit Gigantic für euch angetestet. Den passenden Link findet ihr hier: Test: Gigantic . Zudem wird das Spiel immer wieder durch neue Updates am laufen gehalten. Diese könnt ihr euch durch langes, aufwendiges Zocken sichern oder aber ihr investiert ein paar Euro in euer Game.

Was bringt uns das Update

Diesmal gibt es das September Update an mehreren Tagen und portionsweise. Was euch genau erwartet, und vor allem wann, haben wir in einer Übersicht für euch zusammengestellt:

19. September:

• Stein-Zerberus – Der Stein-Zerberus ist ein Wächter aus lebendigem Fels, der deutlich zäher als seine pelzigen Brüder ist, und über gefährliche Nahkampfangriffe verfügt.

• Neue Skins für Wu – Fans von Wu, dem amphibischen Kämpfer, können nun drei neue Skins aus seiner Trainingszeit im Tempel unter Meister Wei erhalten.

26. September:

• Rissgeborener Zyklop – Der Rissgeborene Zyklop verfügt über die Magie des Risses und verwendet seine Zauber, um Gegner festzuhalten und durchsichtige Mauern zu erschaffen, die nur von Verbündeten passiert werden können.

• Neue Skins für Onkel Sven – Onkel Sven versucht sich an etwas „Flower Power“ in seinem Leben. Spieler können nun die drei neuen Blumen-Skins des wilden, Tränke werfenden Alchemisten im Shop erhalten.

3. Oktober:

• Neue Skins für Charnok – Bevor Charnok ein Magier wurde, musste er als Schüler der Flamme trainieren. Spieler können nun drei neue Skins, die von den Flammenprüfungen der Drakkor inspiriert wurden, erhalten.