God of War: Draugr im Trailer vorgestellt

Das neue God of War führt uns in die nordische Mythologie und lässt uns in verschneiten Wäldern und auf eisigen Bergspitzen kämpfen. Mal wieder werden sich zahlreiche Gegner Kratos in den Weg stellen. Mit einem neuen Trailer hat Sony einen besonderen Typen von ihnen vorgestellt. Es handelt sich hierbei um die Draugren.

Gegen untote Fieslinge

Kratos hat genug von den griechischen Sagen und macht jetzt die nordische Mythologie unsicher. Passend zu der neuen und eisigen Szenerie, dürfen die passenden Gegner nicht fehlen. In einem neuen Trailer hat Sony nun die untoten Draugren vorgestellt. Im skandinavischen Volksmund sind das auferstandene Tote, welche von nun an in ihren Grabhügeln leben. Das äußere Erscheinungsbild hängt dabei stark von der Todesursache ab: So besitzen sie beispielsweise offene Wunden und verschmiertes Blut wenn sie in einem Kampf umgekommen sind. Ertrunkene sind triefend nass. Sie basieren auf der Vorstellung, dass der Körper nach dem Tod bestehen kann, dann aber nicht mehr mit einer Seele vereint sind. Die Entwickler von God of War haben hier also einen hohen Spielraum bezüglich des Designs der Gegner. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen: