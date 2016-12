God of War: Frische Infos zum Neuanfang

Mythologische Kriegskunst – Ein Spaß für die ganze Familie. Cory Barlog, seines Zeichens Creative Director beim Santa Monica Studio von Sony, hat auf den Social-Media-Kanälen bekanntgegeben, dass das Motion-Capturing für den neuesten Teil der God of War-Reihe beinahe abgeschlossen ist. Nachdem das nächste Action-Adventure rund um den unausgeglichenen Spartaner Kratos im Rahmen der E3 2016 enthüllt wurde und nun immer wieder kleinere Informationsbrocken durchsickern, hoffen die Fans auf die Ankündigung eines Release-Termins.

Von griechischem Feuer zu eisigen Nordwinden

Bislang ist nicht allzu viel über den Nachfolger von God of War 3, das nun auch schon 7 Jahre auf dem muskulösen Buckel hat, publik geworden. Wir wissen lediglich, dass die griechische Mythologie für die Entwickler ausgereizt scheint und sich der neue Teil deshalb nordischer Mythen und Epen bedienen wird, in denen nichtsdestotrotz Kratos als Hauptfigur auftreten wird. Wie der Sprung von Hades, Poseidon und Zeus zu Odin, Loki und Tyr storytechnisch aufgeklärt wird, ist uns bisher noch schleierhaft, aber wir sind sicher, dass sich das Team rund um Cory Barlog so einiges überlegt haben wird. Das Spiel trägt nicht ohne Grund den inoffiziellen Untertitel: A New Beginning.

Der neue Ableger wird jedoch nicht nur von Kratos und etlichen gottähnlichen Kreaturen bevölkert, sondern bekommt neben dem ruppigen Halbgott auch eine etwas menschlichere Komponente verpasst: Kratos Sohn, dessen Name bisher noch nicht enthüllt wurde. Zusammen werden beide die Reise in die Untiefen nordischer Mythologie antreten. Die Vermutung liegt nahe, dass der Sohn des Götter-hassenden Schwergewichts eine neue, möglicherweise ausschließlich nordisch orientierte, Ära der God of War-Spiele einleiten wird.

Cory Barlog lässt in seinem Tweet verlauten, dass die Arbeiten am vielversprechenden Action-Adventure auf Hochtouren laufen und nun auch die Motion-Capturing-Aufnahmen größtenteils im Kasten sind. Wir können also mit authentischen, flüssigen Bewegungen und Kampfabläufen rechnen.

@Filthy_Mortze We finished most of the shooting, but there are still some things to shoot. — Cory Barlog (@corybarlog) 6. Dezember 2016

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum haben die Entwickler der Sony Santa Monica Studios noch nicht anvisiert. „It’s done when it’s done“ bleibt auch beim neuen God of War die Devise. An die Mythologie-Experten unter euch abschließend die Frage: Meint ihr, die nordische Mythologie hält genügend Epik und Dramatik für Kratos parat? Kann das Setting der griechischen Mythologie noch übertroffen werden?