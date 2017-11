God of War: Kratos im Kampf gegen Lootboxen

Seit geraumer Zeit geht es bei der Diskussion um Mikrotransaktionen heiß her, da viele bekannte Vollpreistitel darauf zurückgreifen. Auf Twitter veröffentlichte Cory Barlog nun einen kurzen Clip, in dem Kratos seine Meinung dazu deutlich und ohne Worte äußert.

Ob Assassin’s Creed Origins, Star Wars Battlefront 2 oder andere bekannte Titel – sie alle nutzen das System der Mikrotransaktionen, um noch einmal extra Kohle zu scheffeln. Und das, obwohl es sich bereits um Vollpreistitel handelt, die gerade kurz nach Release nicht unbedingt preisgünstig zu haben sind. Besonders der Nachfolger von Star Wars Battlefront geriet dabei ins Visier der Kritiker.

God of War gegen Lootboxen

Um so etwas zu vermeiden und noch einmal auf das kommende Game aufmerksam zu machen, veröffentlichte der Director von God of War nun einen sehr kurzen Clip, bei dem wir Kratos beobachten können, wie er einer Lootbox ordentlich auf den Zahn fühlt. In der Unterschrift heißt es dazu „Nehmt das, Lootboxen!“.

Dadurch wird deutlich, dass Sony mit dem actionreichen Game nicht auf den Zug der Lootboxen-Systeme und Mikrotransaktionen zurückgreifen wird. Mehr Infos werden aber bis zum Release noch folgen. Zu hoffen bleibt, dass Sony sich an das indirekt gemachte Versprechen hält und dem Ganzen wirklich fernbleibt.

Spätestens im Frühjahr 2018 werdet ihr es sehen, wenn God of War exklusiv für PlayStation 4 erscheint.