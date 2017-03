God of War: Promoaktion in Spanien gestartet

Sonic Mania: Neues Release-Datum und Sonic Forces angekündigt

He will be back! Sonic the Hedgehog erhält noch in diesem Jahr mit Sonic Mania ein weiteres Abenteuer in klassischer 2D-Optik. Sega hatte den Release-Termins des Spiel zunächst für dieses Frühjahr angelegt, allerdings verkündete man nun auf der SXSW (South by South West in Austin), dass der blaue Igel mit seinen Turnschuhen erst im Sommer vorbeirauschen wird. Ein genauer Termin wurde für die Veröffentlichung dabei nicht genannt. Einblicke Sonic Mania und Sonic Forces Für alle Freunde d