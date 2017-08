GOG: Kostenloses Spiel und neue Angebote

XBOX Live: Summer of Arcade 2012

Mit dem Sommer kommen die Arcade-Spiele, so zumindest mal wieder auf XBOX Live. Der Summer of Arcade 2012 steht trotz der eher mäßigen Temperaturen vor der Tür und bringt 5 neue Spiele mit sich.Jene erscheinen wieder der Reihe nach in einem wöchentlichen Rythmus, wobei noch nicht genau bekannt ist wann die Aktion startet und welches Spiel wann genau erscheinen soll. Fest steht nur schon, dass ihr wie in den Vorjahren beim Kauf von drei der Spiele 400 MS-Points zurückerstattet bekommt. Nun kommen wir aber zu den einzelnen Spielen: Deadlight: Das Horror auch bei minimaler Grafik und als 2D-Sidescroller funktioniert hat schon Limbo während des Summer of Arcade 2010 damals bewiesen. Deadlight schlägt in eine ähnliche Kerbe ist jedoch nicht ganz so spärlich bei der Grafik und int