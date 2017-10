Gran Turismo: Das sagen die Amazon-Rezensionen

Seit letzter Woche ist mit Gran Turismo Sport ein neuer Ableger des beliebten Franchise auf dem Markt. Aber auch wenn noch so viele Tester ihre Bewertungen schreiben, ist es natürlich auch wichtig, dass es der breiten Masse gefällt. Um die verschiedenen Reaktion veranschaulichen zu können, haben wir uns die Amazon-Bewertungen von GT Sport angeschaut. Darunter befinden sich neben harschen Kritiken einige echte Sahnestücke.

Von dem User „Pseudonym“ wird sogar dazu geraten, lieber andere Titel des Racing-Genres zu spielen.

Noch Radikaler drückt sich, der unter dem Kürzel R.H registrierte Kunde aus

Jedoch scheinen die Meinungen dort weiter auseinander zu gehen, als man hätte denken können. So äußert sich Nutzer Alex S. so:

„Mir scheint als litten hier einige unter starkem Realitätsverlust.

Auf diese 1 Sterne Bewertungen sollte man so viel geben wie z. B bei FIFA: Nichts! Wäre die Karriere wie sonst dann würde rumgemeckert wie langweilig sie doch sei. Nein, die Karriere gibt’s so nicht mehr, war vorher klar, Pech gehabt.Solo ist dennoch viel zu tun:Fahrschule, Missionen, Streckenherrausforderungen.Dazu kann man versuchen im „Arcade“ alle Strecken auf je 3 Schwierigkeitsgraden zu gewinnen. Zeitfahren und Benutzerrennen in denen so ziemlich alles nach eigenem Geschmack eingestellt werden kann (Rundenrennen, Rennen nach bestimmter Zeit, Reifen & Treibstoff Verschleiß (x10), ja sogar die Gummiband KI kann ein oder ausgeschaltet werden) Jetzt müsste man Solo noch eigene Meisterschaften erstellen können. Multiplayer ist erste Sahne und hat grosses Potenzial, die ein Sterne Schreihälse mögen weiter in Forza oder Drive Club Destruction Derby abziehen. So bleibt der Multiplayer hier wenigstens verschont.Grafik ist bombastisch, besonders in den Replays. Steuerung sehr Präzise, geil animierte Boxenstopps. Habe meine Version im PSN gekauft, nur so zur Info.Klare Kaufempfehlung. Und zum mosern über den Onlinemodus: So ist das eben, ist in Destiny so, in Division so, jeder Hanswurst ist 24/7 mit dem Smartphone online. Wems nicht passt spielt eben was anderes oder mit der Carrara Bahn. MfG“