Gran Turismo Sport: Demo erscheint am 9. Oktober

Am 9. Oktober ist es soweit, die heißersehnte GT Sport Demo des Real Driving Simulators kommt in den Playstation-Store! Die Demo ist für euch dann genau 4-Tage im PS-Store verfügbar. Alle In-Game-Kredits (bis zu $ ​​1MM) und personalisierte Garagen Fahrzeuge die ihr in dieser Demo erspielt, könnt ihr dann am 18. Oktober, wenn das komplette Spiel erscheint auf die Vollversion übertragen.

Was ihr Spielen könnt

In dieser Testversion von GT-Sport, wird euch ein tiefer Einblick in die neuen Features geboten. Euch erwarten viele spannende Rennen, welche die Zukunft des virtuellen Motorsports neu definieren sollen. Ihr könnt ab Montag also einen kleinen Vorgeschmack auf die Vollversion kriegen. Das Entwickler-Studio „Polyphony Digital“, hat sich dazu entschieden euch in der Demo viele Spielmodi zur Verfügung zu stellen, unter anderem kommen auf euch der Sport-, Kampagnen-, sowie der Arcade-Modus zu. Zudem wurden auch einige neue Features in der Demo berücksichtigt, wie z.B. der Scapes-Foto-Modus oder auch der Custom-Livery-Editor.

Die Demo-Spielmodi im Detail

Hier einige Auszüge aus der offiziellen Pressemitteilung zur Gran Turismo Sport Demo:

Im Sport-Modus können die virtuellen Rennfahrer unter Beweis stellen, wie schnell sie wirklich sind, indem sie ihre beste Rundenzeit setzen. Nach einer Qualifikations-Session werden die Rennen mit bis zu 24 Autos auf der Rennstrecke bestritten. Alle Fahrer verfügen über ähnliche Leistungsfähigkeiten, damit jedes Rennen gleich, fair und hart umkämpft ist. Der Kampagnen-Modus gibt Spielern die Möglichkeit, ihre Fahrkünste über zahlreiche Herausforderungen, Missionen und Prüfungen zu trainieren und zu verbessern. Jeder dieser Modi spielt eine wichtige Rolle, um jeden Fahrer besser auf die Online-Rennen gegen reale Gegner vorzubereiten. Schließt der Spieler verschiedene Tests- und tägliche Workouts ab, können neue Fahrzeuge freigeschaltet, und sowohl In-Game-Währung, als auch wichtige Erfahrungspunkte verdient werden. Für diejenigen, die einfach nur schnellen Fahrspaß erleben möchten, liefert der Arcade-Modus eine breite Palette an Fahrzeugklassen mit 3 vorgewählten Konfigurationen und unterschiedlichen Strecken.

Durch den vorhin schon erwähnten Scapes-Foto-Modus soll eine noch nie für möglich gehaltene Qualität für Fotos entstehen.