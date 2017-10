Gran Turismo Sport: Exklusives Bundle mit vielen Boni bei Aldi

Großes Bundle

Nachdem heute, am 18. Oktober das neue Gran Turismo: Sport für die PS4 erschienen ist, hat sich Aldi etwas schönes für alle Rennspielfans ausgedacht. Der Discounter teilte mit, dass in der kommenden Wochen, am 26. Oktober ein exklusives Bundle zu dem neuen Racing-Spiel in die Regale von Aldi-Süd und Aldi-Nord kommen wird.

Was ist alles dabei?

Das Bundle bietet sehr viele Inhalte, wie eine PS4 Slim mit einer 1TB Festplatte in Gran-Turismo-Optik. Auch einen Controller. auf dem das Gran-Turismo-Logo abgebildet ist. Zusätzlich liegt die Day 1 Edition von Gran Turismo:Sport bei.

Diese enthält neben des Spiels auch ein Sticker-Paket für den Lackierungseditor und 250.000 Ingame-Credits. Damit lassen sich im Spiel unter anderem neue Fahrzeuge erwerben.

Des Weiteren bekommt ihr 60 neue PS4-Avatare. Auch spezieller Chrom-Helm als Ingame-Gegenstand ist enthalten. Und als wäre das noch nicht genug, bekommt ihr obendrauf das Partyspiel „That’s You“ als Downloadcode und ein Sky-Supersport Monatsticket, sowie einen 10 Euro Gutschein für Aldi Life Games.

In diesem Service bieten die Unternehmensgruppen Aldi Süd und Aldi Nord in Kooperation mit Medion Actionspiele, Adventures, Simulationen,Sport-und Strategie-Spiele, sowie Spiele für Kinder auf PC und Konsole an.

Darunter sind auch PS4-Hits wie Uncharted 4, Ratchet &Clank oder die WipEout Omega Collection, welche alle für 19,99 € im Angebot erhältlich sind. Das ganze PS4 Bundle in der Gran Turismo Sport Limited Edition wird 299 Euro kosten.