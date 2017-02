Graveyard Keeper: Neue Abenteuer im Mittelalter angekündigt

Pokemon GO feiert den Pokemon Day mit Partyhüten für Pikachu

Ganze 21 Jahre ist es her, der Beginn einer der erfolgreichsten Spiele-Serien, welche heute ein riesiges Franchise und eine ebenso große Fan-Communuity hat: Am 27. Februar 1996 wurde das erste Pokemon Spiel in Japan veröffentlicht. Gefeiert wird der Pokemon Day auch bei dem Mobile Ableger Pokemon GO und zwar mit einem Partyhut-Pikachu, welches ihr nur in der Woche bis zum 6. März fangen könnt. Gefeiert wird der Pokemon Day mit vielen Events und Aktionen Neben dem drolligen