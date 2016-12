Gravity Rush 2: Animierter Kurzfilm zur Vorgeschichte veröffentlicht

Pokemon Sonne und Mond – Zweite weltweite Mission gestartet

Leider ist die erste weltweite Mission von „Pokemon: Sonne und Mond“ gescheitert. Nun starten die Verantwortlichen von GameFreak die zweite. An dieser kann in den nächsten zwei Wochen teilgenommen werden. In dem ersten globalen Event bei „Pokemon: Sonne und Mond“ war es die Aufgabe, eine gewisse Anzahl der kleinen Taschenmonster zu fangen. Dieses wurde mit Festival Münzen belohnt. Leider scheiterte diese erste Mission. Aber nun startet GameFreak einen zweiten Anlauf und gab be