GreedFall: Erster Reveal Teaser zum RPG

Die Französischen Focus Home Interactive und Spiders Games (The Technomancer, Bound by Flames, Of Orcs and Men) zeigen heute den ersten Teaser für ihr nächstes Jahr erscheinende RPG „GreedFall“. Es soll für PS4, XBox One und den PC erscheinen.

Viel mehr als den Teaser gibt es zu dem Spiel leider noch nicht. Eingebettet ist das Spiel in das 17. Jahrhundert und vor allem das Monster-Design erinnert stark an The Witcher und Bloodborne , nur halt mit Musketen. Uns werden zwei gegenüberstehende Lager präsentiert: Europäischer Soldat und Eingeborene. Was uns in der Welt von GreedFall erwartet, sagt Focus Home Interactive:

Explore a fresh new world as you set foot – alongside many other settlers, mercenaries and treasure hunters – on a remote island seeping with magic, rumored to be filled with riches and lost secrets. A grand journey filled with mystery follows, as you find yourself in the middle of ever-increasing tensions between the invading settlers and the locals, protected by supernatural beings, manifestation of the island’s earthly magic. (Zusammen mit Siedlern, Händlern und Schatzjägern landen wir auf einer Insel, welche Magie, Geheimnisse und wertvolle Güter bereit hält. Die Mystery-Welt zieht uns in einen Konflikt, welcher zwischen den Neuankömmlingen und den Einwohnern der Insel, welche durch Übernatürliche Wesen und Magie beschützt werden, entbrennt.)

Es erinnert zwar optisch an Bloodborne, ist aber in deutlich wärmeren Farben gehalten. Wir sehen Herbstwälder und Wiesen, fallenden Blätter und von Moos und Holz durchzogene Wesen- also das eine riesige Wesen. Die Koexistenz der Siedler mit den Einwohnern der Insel scheint im Teaser fehlgeschlagen zu sein, der Soldat verfolgt und schießt auf die (anfangs) wehrlose Bewohnerin der Insel. Hätte er das mal lieber nicht gemacht! Zwar ohne neu entwickelte Waffen, aber mit riesigen Wald-Monstern kann die Dame nämlich aufwahrten!

Details zum Gameplay in GreedFall

Die Beziehung zwischen den Parteien können wir anscheinend als Spieler aktiv mit gestalten und in verschieden Richtungen lenken. So können wir zwischen Kampf, Diplomatie, Täuschungen oder Heimlichkeit wählen. Für was wir uns entscheiden und welche Entscheidungen wir treffen, seien sie kleine triviale Entschlüsse oder große politische Entscheidungen, beinflusst das Verhältnis der Parteien und wie (oder ob) sie auf der Insel zusammenleben.

Wir finden das Spiel vereint zwar bisher viele bekannte Design-Elemente, hat aber durch das Setting und die zwei Parteien ein großes Potenzial ein großer Titel im nächsten Jahr zu werden.