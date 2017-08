GTA 6: Mythos Zerstört

Hoffnungen zerbersten

Immer wieder tauchten diverse Gerüchte über den sechsten Teil der GTA Reihe auf. Mit einer einzigen Aussage ist das nun dahin. Rockstar und Take Two haben eine Ansage getätigt die Zweifler bestätigt und Fans schockiert. Welche erzählen wir euch jetzt.

Immer wieder aufs neue tauchen „Insider“-Gerüchte, vermeintliche Maps und Wilde Theorien über Grand Theft Auto auf. Die nun 20 Jahre bestehende Reihe begeisterte Fans damals schon auf der ersten Playstation und zieht sich über diverse Konsolen und dem PC bis heute. Es verliert dabei nie an Reiz oder Spaß. Eine gepflegte Runde GTA V Online mit Freunden geht quasi immer. Das denkst sich auch Rockstar und eröffnet uns dass, wir so schnell nicht damit rechnen können einen sechsten Teil in die Finger zubekommen. Man arbeite derzeit hart an Red Dead Redemption 2 und das für GTA zuständige Team hat noch sehr viele Pläne und Absichten mit GTA 5 und GTA 5 Online. Man äußerte sich folgendermaßen:

(…)darüber hinaus und aufgrund der anhaltenden Erfolg von Grand Theft Auto Online und anderen Faktoren, hat das Unternehmen festgelegt, dass es notwendig ist, die Lebensdauer von Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online zu verlängern.

Taktik oder die Wahrheit

Diese beiden Komponenten sichern Rockstar jedes Jahr aufs neue ein immensen Finanz Schub, wie auch der Geschäftsbericht bezeugt. Von daher sei auch, vorerst, gar nicht die Rede über ein Nachfolger. Ob das so stimmt oder nur ein Ablenkungsmanöver sein soll um dann doch noch einen sechsten Teil aus dem Hut zu zaubern ist fraglich. Wann wir denn wieder ein anderes Fiktives Land außer Los Santos unsicher machen und wie der Aufbau sich gestaltet, ob es wieder ein „Gangster-wechsel-dich“-Prinzip wird, oder aber man zur „Ein-Mann-Armee“ zurückkehrt, steht noch in den Sternen und wird sich auch so schnell nicht offenbaren. Freut ihr euch schon auf Red Dead Redemption 2 oder wollt ihr doch lieber ein GTA 6 in naher Zukunft? Schreibt es uns in die Kommentare