Gute Neuigkeiten für alle Fans von GTA 5. Das neuste Update „Bikers“ ist seid heute zum Download bereit. Die neusten Inhalte für GTA Online sind auf PS4, Xbox One und PC verfügbar und kostenlos für Besitzer von GTA 5 verfügbar.

GTA Online: Bikers Update zum Download bereit

Wer schon immer mehr seinen eigenen Motorrad-Club gründen wollte der kann sich ab heute in der Welt von GTA Online austoben. So wird das Spiel um eine weitere Facette reicher und erweitert die kriminelle Unterwelt. Mit GTA Online: Bikers werden richtige Motorradclubs auf die Straßen gebracht und welche sich unter den stetig wachsenden illegalen Markt von Blaine County und Los Santos mischen. Ihr wollt wissen was euch erwartet?

Hier gibt es alle offiziellen Informationen:

MOTORRADCLUBS

Das Leben in einem MC beinhaltet mehr als nur eine Flotte glänzender neuer Maschinen und beeindruckende Lederkutten. Bikers führt für Clubs mit bis zu acht Spielern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten ein, Geld zu verdienen, während sie gegen rivalisierende MCs und andere kriminelle Gruppierungen kämpfen. Geschäftstüchtige Spieler können ihren eigenen MC gründen und ihn als President anführen. All jene, die nach einem Leben in einem MC streben, können sich ihm als Prospect anschließen. Wenn sich die Neulinge im Lauf der Zeit bewehren, kann der President Prospects befördern und ihnen bedeutsame Rollen innerhalb der Club-Hierarchie zuweisen: Vice President, Road Captain, Sergeant-at-Arms und Enforcer. Die verschiedenen MC-Positionen verfügen über einzigartige Fähigkeiten, mit denen der Spieler sich selbst und dem MC helfen kann. Zu diesen Fähigkeiten zählen unter anderem das Ablegen von Panzerung, das Anfordern von Hit Squads, das Festlegen von MC-Fahr-Formationen oder das Starten von MC-Herausforderungen.

CLUBHÄUSER

Euer MC-Clubhaus dient als Basis für alle Operationen. Wählt aus 12 verfügbaren Standorten – von den salzigen Ufern von Paleto Bay bis hin zu den Straßen von Rancho – und schließt euren Kauf über die Zwangsvollstreckungs-Webseite der Maze Bank ab. Jedes Clubhaus verfügt über eine eigene Bar, Aktivitäten wie Darts und Armdrücken, verschiedene Wandbilder sowie die Option, per Upgrade eure hauseigene Motorrad-Tuningwerkstatt hinzuzufügen. In jedem Clubhaus gibt es auch ein Besprechungszimmer. Presidents können die Contracts Wall verwenden, um neue Clubhaus-Aufträge zu starten – eine Reihe neuer Freemode-Missionen, über die die MC-Mitglieder durch eine Vielzahl nobler Taten, von der gewaltsamen Befreiung zu Unrecht inhaftierter Verbündeter bis hin zu traditionellem Waffenschmuggel, ordentlich GTA$ und RP verdienen können. Gangs arbeiten auch gegen andere Gruppierungen in Los Santos wie etwa opportunistische Rivalen, die versuchen, die ehrliche Arbeit eures MCs zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen.

UNTERNEHMEN

Die Open Road ist nicht mehr nur ein Stückchen Asphalt in Chumash. Loggt euch in das zwielichtige Online-Netzwerk Open Road ein, um ein neues (und vom San Andreas Board of Commerce nicht genehmigtes) Unternehmen ins Leben zu rufen. Entscheidet euch, auf welche Weise euer MC Geld verdienen soll, denn Open Road ermöglicht seinen Klienten den Einstieg in die Dokumenten- und Geldfälscherei sowie die großangelegte Distribution von Drogen. Kleinunternehmer statten ihre Unternehmen mit den notwendigen Materialien aus, bevor sie sich dann an die Produktion machen. Sobald euer Unternehmen den Betrieb aufgenommen hat, könnt ihr durch riskante Aktionen für Nachschub sorgen und es so weiter ausbauen. Haltet auch Ausschau nach anderen Fraktionen, die sich eventuell für ungesicherte Operationen interessieren könnten. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr eure Waren verkaufen und eure Gewinne wiederum in euer Unternehmen investieren. Dazu stehen euch Upgrades in den Bereichen Sicherheit, Personal und Equipment zur Verfügung.

13 NEUE FAHRZEUGE

13 neue beeindruckende Maschinen, von Sportmotorrädern bis hin zu Choppern, wollen die Straßen erobern – eine breite Palette von Fahrzeugen, um die Clubhaus-Garage eurer benzingeschwängerten Träume zu füllen. Bei Southern San Andreas Super Autos und Legendary Motorsports gibt es für alle Fahrer-Typen das richtige Gefährt: von der schnittigen, neon-verzierten Nightblade über die charismatische, dreirädrige Chimera bis hin zu den klassischen, verrosteten Linien des Rat Bike. Das Motorrad, auf dem ihr die meiste Zeit verbringt, wird zu eurem Lieblingsmotorrad. Es verleiht euch Boni in den Kategorien Gesundheitsregenration (inklusive kompletter Regeneration) und Schaden.

NEUE WAFFEN & NAHKAMPF

Mit Bikers könnt ihr nun auch Gegner von eurem Bike aus bekämpfen. Ammu-Nation führt ab sofort die neue Streitaxt, den Billardqueue und die Rohrzange, mit deren Hilfe ihr Konkurrenten schnell ausschalten könnt. Die neue automatische Schrotflinte und der kompakte Granatwerferstehen ebenfalls zur Verfügung, um eure Gegner mit fulminanter Gewalt vom Sitz zu blasen.

NEUER GEGNER-MODUS: SLIPSTREAM

Bleibt zusammen und passiert gemeinsam Kontrollpunkte in Slipstream, dem neuen Gegner-Modus, der heute im Rahmen von GTA Online: Bikers erscheint, und in dem mehrere Fahrerteams darum kämpfen, als erstes die Ziellinie zu überqueren. Beim Kampf um die Führung müssen die Teams geschickt den Windschatten der anderen Fahrer zu ihrem Vorteil nutzen und sich Geschwindigkeitsschübe verschaffen. Der überlegte und zeitlich abgestimmte Einsatz von Nahkampfangriffen kann sich in diesem Wettbewerb bis zum bitteren Ende als entscheidend erweisen. Sieben Karten stehen derzeit für Rennen zur Verfügung.

Doch das ist bei Weitem nicht alles. Wer noch mehr Informationen braucht der kann hier die offziellen Patchnotes finden. Alle anderen sollten einfach die Konsole oder den PC anschmeißen das Update laden und sich auf die Straße begeben.