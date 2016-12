gta-online-bonus-wochenende-lockt-mit-executive-belohnungen_

Smartphone, Sportwagen, Geschäft – Alles brummt! Import/Export, das neueste Content-Paket für den Gameplay-Dschungel Los Santos, wird demnächst an den Start gehen und Rockstar Games will alle Spieler des GTA 5 Online-Modus ausreichend auf die krummen Deals mit exotischen Karren und modischen Knarren vorbereiten. An diesem Wochenende könnt ihr also allerlei Boni, Rabatte und Zusatzbelohnungen erwarten, wenn ihr euch wieder einmal auf die belebten Straßen von Los Santos wagt.

Bereits beim Einloggen in GTA Online werdet ihr mit dem schicken blauen Wirbelpyjama und der dazu passenden Hausjacke belohnt, die euch garantiert die nötige Credibility verliehen. Ihr müsst nur den Bekleidungsladen eurer Wahl aufsuchen und schon kann die Pyjama-Party steigen. Wer seinen Geld- und Erfahrungspool so richtig aufbessern will, kann sich in den Modi Entourage, Extraktion und Hetzjagd, sowie Deadline austoben. In jedem der vier Modi erwarten euch am Wochenende vom 8. Dezember bis zum 12. Dezember nämlich doppelte Erfahrungspunkte und GTA-Dollar.

Natürlich könnt ihr das Setup für ein lukratives Import/Export-Geschäft schon jetzt an den Start bringen, indem ihr euch eine Operationsbasis einrichtet und Executive-Büros en masse kauft, damit ihr sie später für eure treuen Mitarbeiter einrichten könnt. Die Büroräume werden euch nämlich ebenfalls für einen Schnäppchenpreis zur Verfügung gestellt. Doch das war noch lang nicht alles – Eine Vielzahl unterschiedlichster Artikel aus den beiden Zusatz-Paketen Executives and Other Criminals, sowie Further Adventures in Finance and Felony, sind am Wochenende um 50% bzw. 25% reduziert:

Executives and Other Criminals

Limousine mit Bordgeschütz – 50 % Rabatt

Declasse Mamba – 25 % Rabatt

Gallivanter Baller (gepanzert & Standard, alle Modelle) – 25 % Rabatt

Enus Cognoscenti (alle Modelle) – 25 % Rabatt

Further Adventures in Finance and Felony

Executives-Büros – 50 % Rabatt

Büro-Ausstattung & -Anpassung – 50 % Rabatt

Assistant-Dienstleistungen – 50 % Rabatt

Alle Kleidungsstücke aus FAFF – 50 % Rabatt

Fahrzeug-Modifikationen in Lagerhäusern – 25 % Rabatt

Grotti X80 Proto – 25 % Rabatt

Vapid FMJ – 25 % Rabatt

Benefactor XLS (gepanzert & Standard) – 25 % Rabatt

Wer wirklich alles aus seiner Zeit in Los Santos rausholen will, kann darüber hinaus am Premiumrennen mit dem klangvollen Namen „Schluchtenjäger“ teilnehmen. Dazu müsst ihr entweder die Schnellauswahl-App nutzen oder zur entsprechenden Markierung für Premiumrennen heizen. Alle Teilnehmer werden mit dreifacher RP belohnt und die Freizeitraser auf den ersten drei Plätzen erhalten darüber hinaus, so Rockstar „beträchtliche GTA$-Preise“, nachdem sie sich durch die Röhren hoch über den GTA-Online-Canyons gequält haben.

Es wird also Zeit, sich das nächstbeste Auto zu „snacken“ und loszulegen. Denn wer erfolgreich Import/Export-Business machen will, braucht einen Haufen Startkapital und Erfahrung.