GTFO: 10 Chambers Collective stellt neues Spiel vor

10 Chambers Collective hat nun endlich ihr geheimes Projekt enthüllt. Die ehemaligen Entwickler von Payday haben nun ihren neuen Koop-Shooter vorgestellt. Das Werk trägt den ungewöhnlichen Namen GTFO.

Die Entwicklung von GTFO begann scheinbar erst vor zwei Jahren. Zum damaligen Zeitpunkt verließ Payday-Co-Entwickler Ulf Andersson das Entwicklerstudio Overkill Software und gründete mit 10 Chambers Collective seine eigene Firma. Nun gibt es den ersten Teaser-Trailer zum neuen Shooter. Gerüchten zur Folge erwartet uns ein Horror-Setting. In einer nun veröffentlichten Meldung der Entwickler äußerten sich die Verantwortlichen wie folgt:

In GTFO erkunden die Spieler mit ihren Freunden feindliche und beängstigende Umgebungen, in denen man von einem auf den nächsten Moment in rasende Action gerissen werden kann. Es ist eine großangelegte Erfahrung, welche die Fähigkeit der Spieler auf die Probe stellt, sich passend auszurüsten und an die endlosen Herausforderungen des Unbekannten anzupassen. Jede Erkundung in GTFO ist einzigartig und das Spiel gibt einem Informationen darüber, welche Ausrüstung und Waffen man mitbringen sollte – aber auch dann ist das Überleben nicht garantiert. GTFO wirft so viele angeschnittene Bälle und unbekannte Faktoren auf die Spieler, dass man mit seinem Team ständig auf der Hut bleiben muss – und die Atmosphäre ist zum ersticken dicht.