Guardians of the Galaxy: Launch-Trailer und erste Wertungen zum Telltale-Titel

Telltale Games schnappt sie sich alle! Nach The Walking Dead und Game of Thrones widmet sich Entwickler Telltale nun dem Marvel Universum und bringt uns The Guardians of the Galaxy in bekannter Episoden-Form. Heute am 18. April erscheint die erste Episode „Tangled Up in Blue“ des durchgeknallten Galaxie-Abenteuers rund um Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot.

Zum Start des Titels präsentiert uns Telltale einen Launch-Trailer der ungewöhlichen Weltraum-Truppe, welchen ihr euch hier ansehen könnt:

Die Story von Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series dreht sich um ein mächtiges Artefakt, um welches wir als Retter der Galaxie mit dem mächtigsten Wesen des Universums Thanos kämpfen müssen- kein Problem, wir haben schließlich einen sprechenden Baum und und einen durchgeknallten Waschbär im Team! Wir erwarten in jedem Gespräch mindestens eine „Ich bin Groot“ Dialog-Option.

Erste Wertungen erschienen

Mit dem Release der ersten Episode wurden auch die ersten Wertungen veröffentlicht, welche durchwachsene Noten verteilen. Hier für euch eine Übersicht, der bisher erschienen Reviews:

Heavy – 8.75

IGN – 8.5

SixthAxis – 8

Attack of the Fanboy – 4/5

Gamespot – 7

Bleeding Cool – 7

USGamer – 3.5/5

Destructoid – 6.5

GamesBeat – 50/100

Die erste Episode von Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series sowie der Season Pass sollen am 5. Mai auch als Disk-Fassung zu haben sein. Digital könnt ihr „Tangled Up in Blue“und die folgenden Episoden für den PC, die PlayStation 4, die XBox One sowie für Android- und iOS-Geräte erwerben.