Guardians of the Galaxy – The Telltale Series: Veröffentlichungsdatum geleaked?

GameStop hat es wieder getan – Nachdem bereits vor einigen Monaten der neue Telltale-Ableger rund um den Star-Lord und Co. per Leak an die Öffentlichkeit getragen wurde, scheint nun auch das Release-Datum auf die gleiche Art und Weise über den Äther zu gehen. Der berühmte US-Retailer zeigte für einige Stunden ein explizites Datum der Veröffentlichung auf der Shop-Seite des kommenden Telltale-Abenteuers. Nun ist der Eintrag auf wundersame Weise verschwunden.

Marvel’s Guardians of the Galaxy galt als einer der Überraschungshits aus dem Jahr 2014. Nachdem der Film um Baum, Waschbär und Pratt horrende Box-Office-Ergebnisse erzielte, sind auch die Jungs und Mädels von Telltale auf das Franchise aufmerksam geworden. Im Rahmen der Game Awards 2016 wurde das neue Abenteuer schließlich offiziell angekündigt und spaltet wie kein Projekt zuvor, die Telltale-Spielerschaft. Der Publisher sah sich Cashcow-Vorwürfen und Fanservice-Lobeshymnen gegenüber. Sicher ist: Guardians of the Galaxy – The Telltale Series kommt noch im ersten Halbjahr dieses Jahres.

Gamestop hatte für einige Stunden den 25. April 2017 als Veröffentlichungsdatum festgesetzt, bevor das Datum zum Release des Franchise-Ablegers von der Homepage verschwand. Natürlich viel zu langsam, um die Neuigkeit zu schützen – bereits nach einigen Minuten auf der Shop-Seite schwirrten die ersten Screenshot durch das Internet.

Ob es sich bei der Information tatsächlich um einen unabsichtlichen Leak oder Kalkül handelt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht genau zu sagen. Wir warten auf eine Reaktion des Telltale-Teams, denn eine offizielle Stellungnahme gibt es zum Release-Datum bisher noch nicht. Interessant ist dabei, dass die Geschehnisse aus dem Spiel möglicherweise in direktem Zusammenhang mit der Story des zweiten Filmteils stehen, der eine Woche nach dem 25. April in die Kinos kommt. Insofern ist das geleakte Release-Datum als tatsächlicher Erscheinungstermin nicht abwegig.

Zusätzlich zu dem skandalträchtigen Datum hat GameStop bereits die Kurzfassung der Story enthüllt, in die ihr euch in Guardians of the Galaxy – The Telltale Series begebt. Wer interessiert ist, liest die folgenden Zeilen, alle anderen, die nicht gespoilert werden wollen, sparen sich den letzten Abschnitt des Artikels.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series delivers a brand new story of the universe’s unlikeliest heroes, the rag-tag band of outlaws who go by the names Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, and Groot. In the wake of an epic battle, the Guardians discover an artifact of unspeakable power. Each of the Guardians has a reason to desire this relic, as does a ruthless enemy who is the last of her kind, and who will stop at nothing to tear it from their hands.