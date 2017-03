Guide: Horizon Zero Dawn: Fundorte aller Collectables

Die Welt von Horizon Zero Dawn bietet eine große Anzahl an Collectables, die es zu entdeckenden gilt. Indem ihr alle freischaltet, erhaltet ihr nicht nur ein hübsch vollständiges Inventar und Trophäen, sondern erfahrt auch etwas über die untergegangen Zivilisation und bekommt zusätzliche Ausrüstung. Es gibt fünf Arten von Collectables: Metallblumen, Banuk-Figuren, Alte Gefäße, Panoramen und Datenpunkte. Um die ersten vier Arten der Collectables zu finden, müsst ihr zu Beginn des Spiels bei einem Händler Karten erwerben, sie sind günstig und zeichnen auf der Weltkarte die Positionen aller Fundorte ein – äußerst praktisch, investiert also schon sehr früh in die Karten! Alle Collectables sind in drei Sets eingeteilt. Bei allen Collectables gilt: Sobald ihr eins davon, oder mehrere, gefunden habt, begebt euch zu einem Feuer, um zu speichern. Sterbt ihr, müsst ihr sonst die Stücke erneut finden. Fanatiker der Zahl 3 werden beim Sammeln ihren Spaß haben!

Panoramen

Die Fundgebiete der Panoramen werden auf der Karte eingezeichnet und bieten euch ein besonderes Feature: Sie lassen euch mit eurem Fokus in die Vergangenheit sehen! Meist müsst ihr auf Berge oder Plateaus klettern, um den Ausblick zu genießen. Seid ihr an dem Panorama-Ort angelangt, werdet ihr stets mit einer Versorgungsbox belohnt. Ein lila Symbol macht euch darauf Aufmerksam, euren Fokus zu benutzen. Nun könnt ihr einen Ausschnitt abspielen und betrachten, wie die Umgebung zur Zeit der vorherigen Zivilisation aussah. Alle Panoramen werden von Audio-Dateien begleitet. Hier nun die Titel aller 12 Panoramen:

Luftkampf-Akademie

Forschermuseum

Sterling-Malkeet-Amphitheater

Denver Stadion

Bridal Veil Falls

Colorado Springs

Eagle Canyon

Monument Valley

Lake Powell

Bryce Orbital

Faro Automated Solutions

King’s Peak

Alte Gefäße

Auch die Alten Gefäße (aka Kaffetassen, alte Schlüssel, Uhren oder Sonnebrillen) werden auf der Karte angezeigt und können am Besten mit eurem Fokus in dem eingezeichneten Gebiet aufgespürt werden, sie umgibt ein lila Nebel. Versteckt sind sie meist in alten Trümmern bzw. Schutthaufen. Habt ihr alle 12 Gefäße gefunden, könnt ihr die drei Sets bei einem Artefakt-Händler (Wissbegieriger Palas) eintauschen. Ihr bekommt dann drei Kisten, in denen seltene Rüstungen auf euch warten. Hier die Namen aller 12 Gefäße:

Arches

Wayfarers

Dronehop

KZ

USRC

Miriam

Fard

Jomei

Odyssey

Sterling-Malkeet

Metallurgic

Thunderheads

Banuk-Firguren von Arnaks

Es gibt sechs dieser Figuren in der gesamten Welt und warten meist auf sehr, sehr hohen Berggipfeln auf euch. Bereitet euch also auf eine Kletterpartie vor. Sie sehen wie kleine Handpuppen oder Strohpuppen aus. Sie stehen auf Kisten sind mit einem lilanen Symbol gekennzeichnet. Wenn ihr alle gefunden habt, könnt ihr sie bei einem Sammlerhändler (Cantarah) in Meridian eintauschen. Ihr bekommt einen ordentlichen Betrag an Metallscherben und einige Modifikationen. Abgeben müsst ihr beim Händler immer zweier-Paare, um die drei Belohnungskisten zu bekommen. Hier die Namen der sechs Figuren und welche zusammengehören:

Mein Anrecht (1)

Ich benenne dich (1)

Bestrafung (3)

Mutter (2)

Die Vision (2)

Ich kann nicht gestehen (3)

Arnaks Metallblumen

Metallblumen gibt es enorm viele -ganze 30 Stück. Die Orte der Metallblumen sind sehr unterschiedlich, sie sind sowohl auf verschneiten Bergen als auch in Höhlen anzufinden. Auch sie sind lila gekennzeichnet und können mit eurem Fokus leichter gefunden werden. Jeweils 10 Metallblumen desselben Sets bringen euch beim Händler in Meridian (Kudiv) eine Belohnungskiste. Wir listen euch hier nun nicht alle Metallblumen auf, es sind zu viele und ihre Namen sind höchst unspektakulär. Alle tragen den Titel „Mark“, danach die jeweilige Set-Stufe (I, II, III) und einen Buchstaben (A-J).

Datenpunkte

Mit eurem Fokus könnt ihr euch Audiologs anhören oder Textdateien lesen. Diese Datenpunkte erzählen euch viel über die untergegangene Zivilisation und sind durch das Scannen eines sechseckigen Symbols, welches über einem Aufnahmegerät erscheint, oder durch das Scannen von Körpern (zu Spielbeginn begegnen euch diese) abrufbar. Es sind sowohl private Nachrichten, als auch Werbung oder News aus der Vergangenheit. Es gibt insgesamt 63 dieser Audio-Datenpunkte und 22 Hologram-Datenpunkte. Sie sind überall in der Welt verteilt, finden sich aber vor allem in Ruinen oder Bunkern bzw. Höhlen. Aber auch im hohen Gras sind sie uns schon begegnet. Alle Orte haben wir noch nicht gefunden, halte mit eurem Fokus einfach immer die Augen auf. Sobald ihr ein Gebiet von Monstern geräumt habt, könnt ihr ja mit dem Fokus einmal rüber schwenken!

So dann packt eure Beine und geht auf die auszuschweifende Suche aller Collectables! Wir hoffen, euch ein wenig bei der Suche geholfen zu haben und wenn ihr weitere Tipps zu den Collectables habt – nur her damit!